Drasztikus változás elé néznek a NATO-tagállamok: olyasmire készülnek az amerikaiak, ami sokaknak fog fájni

Mark Rutte, a szövetség főtitkára kompromisszumos megállapodást terjesztett elő, amely szerint 2032-re a GDP 3,5 százalékát kellene az alapvető katonai kiadásokra, és 1,5 százalékát a tágabb biztonsággal kapcsolatos területekre, például az infrastruktúrára fordítani.

Hegseth egyértelmű üzentet küldött a tagországok számára:

Azért vagyunk itt, hogy folytassuk a Trump elnök által megkezdett munkát, aminek lényege az ötszázalékos védelmi kiadások iránti elköteleződés a szövetség egészében. Ennek meg kell valósulnia a hágai csúcstalálkozóig.

Az amerikai védelmi miniszter szerint az USA a hozzájárulás növelése révén valóban harcképes csapatok felállítására számít, és azt várja, hogy a szövetség a fő küldetésére, a kontinentális védelemre koncentrálhasson, ahol jelentős előnnyel rendelkezik a riválisaihoz képest.

Érdemes megjegyezni, hogy az ötszázalékos emelés ellen Spanyolország tiltakozik a leghangosabban, ahol az eddigi kétszázalékos célt is csak idén év végére fogják elérni, feltéve, ha a gazdasági helyzet is a tervek szerint alakul. De más országok is próbálnak alkudozni a kiadások évi 0,2 százalékpontos növelésére vonatkozó követelmény elvetéséről.