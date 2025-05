XIV. Leó pápa bemutatta a világnak a címerét (FOTÓ)

A Katolikus.TV a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést XIV. Leó pápa címeréről, amely egy két részre osztott pajzsból áll, és mindkét oldala mély üzenetet hordoz. A bal oldalon, kék alapon egy stilizált fehér liliom emelkedik ki, a tisztaság és az ártatlanság hagyományos szimbóluma. Ez a virág, amelyet gyakran Szűz Máriával hoznak összefüggésbe, azonnal a pápa lelkiségének máriás dimenziójára emlékeztet.

Ez nem pusztán áhítatos utalás, hanem pontos utalás Mária központi szerepére az Egyház útján: a meghallgatás, az alázat és az Istennek való teljes odaadás példaképe.”

A pajzs jobb oldalán, fehér alapon Jézus Szent Szíve látható, nyíllal átszúrva, egy csukott könyvön fekszik. Ez az intenzív és jelentéssel teli kép Krisztus megváltó áldozatának misztériumára utal, az emberiség iránti szeretetből átszúrt szívre, de Isten Igéjére is, amelyet a csukott könyv képvisel. „Ez a bontatlan könyv arra utal, hogy az isteni igazság néha elfátyolozott, és hittel kell üdvözölni, még akkor is, ha nem teljesen nyilatkozik ki.” – írják. A kép felhívás a bizalomra és az önátadásra, arra, hogy kitartsunk a Szentírás mély értelmének keresésében, még a sötétség pillanataiban is.

XIV. Leó pápa által választott mottó, az „In Illo uno unum” – Szent Ágoston 127. zsoltárhoz fűzött kommentárjából átvéve – összefoglalja üzenetének lényegét:

Aki az Egy, mi is egyek vagyunk.”

Ezek a szavak az egységes Egyház eszményét tükrözik, a benne elkerülhetetlenül fennálló különbségek és feszültségek ellenére. A közösség kifejezése, amely nem az egyformaságon, hanem Krisztus szeretetében való találkozáson alapul, amely a legösszetettebb kontextusokban is lehetővé teszi a testvériséget és a kiengesztelődést. Nem véletlen, hogy XIV. Leó pápa az Egyházhoz és a világhoz intézett üdvözletében pontosan erről beszélt: az Egyházról mint hídról, „amelynek feladata a megosztottságok leküzdése, hogy a találkozás, a meghallgatás és az irgalmasság terévé váljon.”

Végső soron, címerén és mottóján keresztül az új pápa egy misszionárius, Mária-egyház vízióját vázolja fel, amely mélyen gyökerezik Krisztus szeretetében. Egy olyan Egyházét, amely kész szenvedni és teljesen Isten népe szolgálatára szentelni magát, tudatában annak, hogy minden különbözőség csak az Úrral való egységben találhat harmóniát.

