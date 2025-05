Trump keményen odapörkölt Kínának

Ennek az alkunak köszönhetően minden gyorsan stabilizálódott, és Kína visszatért a szokásos üzletmenethez. Mindenki boldog volt! Ez a jó hír! – jelentette ki Trump. A rossz hír az, hogy Kína – talán nem meglepő módon – teljesen megszegte a velük kötött megállapodást.

„So much for being Mr. NICE GUY!” (Ennyit arról, hogy Mr. Kedves Fickó!) – zárta sorait az amerikai elnök.

Fotó: AFP