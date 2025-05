Brüsszel globalista nyomulása

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a plenáris ülésen megerősítette korábbi álláspontját:

Fel kell gyorsítani Ukrajna uniós tagság felé vezető útját.”

Von der Leyen szerint a csatlakozási tárgyalások mielőbbi megkezdése stratégiai érdek, amely szorosabbra fűzi az EU és Ukrajna kapcsolatát. A bizottsági elnök tervei azonban nem állnak meg itt:

tovább mélyítené az EU részvételét az ukrajnai háborúban,

az orosz energiaforrások uniós tiltásával ellehetetlenítené a tagállamok, köztük Magyarország rezsicsökkentési politikáját.

Von der Leyen elképzelései hatalmas gazdasági terhet rónának az európai adófizetőkre, miközben a tagállamok érdekeit háttérbe szorítják.

A bizottsági elnök mellett Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) – amelynek tagja a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is – frakcióvezetője volt a legaktívabb a plenáris ülésen. Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke, kijelentette:

Az Ukrajnának nyújtott támogatásnak feltétel nélkülinek kell lennie.”

Szerinte az ukránoknak ugyanúgy joguk van az uniós tagsághoz, mint ahogy a magyarok húsz éve élvezik annak előnyeit. Weber az EPP múlt heti kongresszusán már egyértelművé tette, hogy pártja minden tagjának kötelessége Ukrajna feltétel nélküli támogatása, és ezt az álláspontot most is hangsúlyozta. Weber a magyar kormánynak is üzent, mondván, nem a Tisza Párt vagy annak vezetője, Magyar Péter a probléma, hanem a magyar kormány „elutasító hozzáállása”. Szerinte a magyarok jobban járnának, ha „együttműködnénk Brüsszellel”. Ez a kijelentés azonban nem más, mint a brüsszeli elit szokásos nyomásgyakorlása, amely a tagállami szuverenitást figyelmen kívül hagyva erőlteti a globalista politikát.