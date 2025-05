Brüsszel Ukrajnát akarja, de Magyarországnak van egy adu a kezében

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke Strasbourgban leszögezte: az Ukrajnának nyújtott támogatásnak feltétel nélkülinek kell lennie és szerinte az ukránoknak is joga van ahhoz, amit a magyarok 20 éve élvezhetnek.

„Az európai néppárt egyértelmű európai perspektívát kíván adni Ukrajnának. Ahogy a magyar nép örömmel csatlakozott ehhez a nagy családhoz, hogy élvezhesse a szabad mozgás, az egységes piac, a gazdasági fejlődés és az egységes unió, az Európai Unió belsejében biztosított politikai biztonság előnyeit, úgy az ukrán népnek is ugyanaz a joga, hogy ezt megtehesse. Ahogy a magyar nép 20 évvel ezelőtt csatlakozott, hogy részese lehessen ennek a nagy családnak, úgy az ukránoknak is ugyanaz a joguk van ehhez. (...) Ebben a kérdésben egyértelmű álláspontot képviselünk” – fogalmazott Weber, amire nem sokkal később Orbán Viktor is reagált:

Magyarországot azért vették fel az Európai Unióba, mert a tagok ezzel jól jártak. Jó deal volt. Németországnak is, Herr Weber. Ukrajna felvétele nem jó deal.

Ukrajna nem hozzáadott érték, hanem csőd. Óriási hiba, ha az európai pénzeket Ukrajnába küldjük, ahelyett, hogy a gondokkal küzdő európai gazdaság megerősítésére fordítanánk. Ideje lenne, hogy az európai vezetők az európai embereket képviseljék, Herr Weber!” – szögezte le a magyar miniszterelnök.