Nem lankad a háborús pszichózis – így húznák el a háborút Magyar Péterék brüsszeli szövetségesei

Ukrán képviselő: Ukrajna támogatása a Néppárt érdeke is

Valenciában jelen volt Ivanna Oresztyivna Klimpus-Cincadze ukrán parlamenti képviselő, egykori miniszterelnök-helyettes is, aki felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár fontos a fejlődés és a gazdasági eredmények, az értékek védelme is ugyanannyira jelentős.

„Az ukrán nép hálás önöknek, amiért évek óta ennyire támogatnak bennünket” – hangoztatta, hozzátéve, de arra is figyelmeztette is a képviselőket, hogy

ne hagyják magukat félrevezetni a közelgő béke ígéretével.

„Az orosz szörnyeteg nem mondott le arról, hogy kiirtsa az ukrán népet, és tönkretegye az önök egységét és életét”– emlékeztetett az ukrán politikus arra, hogy Oroszország Európára nézve is ugyanakkora veszélyt jelent mint Ukrajnára. Klimpus-Cincadze kijelentette, ha Oroszország sikerrel jár, az az egész Nyugat bukását jelentené.

Gondolatait azzal zárta, hogy felszólította a Néppártot, még inkább támogassák Ukrajnát a háborúban, mint eddig, hiszen ez nekik is érdekük.

Végül szót kért Emanuel Zingeris, a litván parlament képviselője is, – aki a szíve fölött egy hatalmas ukrán zászlót viselve lépett a jelenlévők elé –, emlékeztetett, a kelet-európai országok függetlensége a kilencvenes években, a Szovjet Unió bukásával kezdődött, és most Ukrajna is hasonló helyzetben van. Elmondta, szerinte egyik európai ország sem támogathatja, hogy Oroszország területeket kapjon Ukrajnától.

Határozottan támogatom pártunk, az EPP ideológiáját. Álljunk ki Ukrajna területi integritásáért, és mondjunk nemet Oroszországnak”

– hangoztatta Emanuel Zingeris.

Nem újdonság, hogy a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett áll, hiszen Weber többször is lenyilatkozta, hogy már önmagában a néppárti tagság feltétele is Ukrajna támogatása, de a szintén néppárti bizottsági elnök, Ursula von der Leyen is elmondta, hogy Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. A kérdést egyébként a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Ilyen előzmények után különösen nagy a tétje a kormány által meghirdetett Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazásnak, hiszen egyértelmű eredmény hiányában Brüsszel a Tisza konzultációjára hivatkozva fogja megpróbálni Ukrajnát még ebben a ciklusban betolni az EU-ba.

