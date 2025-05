Pszichológushoz jár a fehér házi évek miatt – Michelle Obama nem fogja megmenteni a Demokrata Pártot

Nyolc éven át az egykori first ladyt tekintették a Demokrata Párt titkos fegyverének, a potenciális következő Hillary Clintonnak, akinek ismertsége és párton belüli népszerűsége lehetővé tenné, hogy politikai pályára lépjen. Az amerikai médiában minden demokrata elnökjelölti listán ő volt a jolly joker jelölt, akivel kapcsolatban az elemzők meg voltak győződve arról, hogy ha indulna: biztos útja lenne a Fehér Házig. Hiába szögezte le 2018-as életrajzában, hogy nem akar politikai pályát, az elemzők mégis nyitva hagyták a lehetőséget. Azonban az egykori first lady egyszer és mindenkorra eltemetni látszik ezeket a reményeket.

Michelle Obama ugyanis elindított egy podcastet, amelynek első adásai egy olyan egykori first lady képét mutatják, aki ki nem állhatta a politikai világot és sok a panasza Amerikával és a saját férjével szemben.

Barack Obama volt az első amerikai „celeb” elnök, akivel Hollywood apraja-nagyja fotózkodni akart, aki „menő” volt és akit valóban úgy kezeltek, mint egy sztárt. Nem véletlen, hogy a Fehér Ház után Hollywood felé vette az irányt, és produkciós céget alapított Higher Ground néven. Befolyása a pártra továbbra is jelentős, ezt is jelezte az a pár hetes időszak, mikor sok demokrata tőle várta, hogy beszéljen Joe Bidennel a visszalépésről. Obama sztár státusza kiterjedt a feleségére is Michelle Obamára, aki hasonlóan aktív first lady volt, mint Hillary Clinton, kampányokhoz és ügyekhez adta a nevét, és jól mondott beszédeket. Az idillinek tűnő Obama család a két kislánnyal és a boldognak tűnő szülőkkel egy olyan imázst hozott létre, amely 2008-ban sok konzervatívot is meggyőzött, és átszavaztak a demokratákra. Michelle Obama magazinok címlapján szerepelt, kiváló stylistok öltöztették, és pozitív cikkek tömege jelent meg róla a fehér házi évek alatt. A first ladyre sokan példaképként tekintettek, és népszerűsége megmaradt a Fehér Ház elhagyása után is: könyveket adott ki, és időnként kampány beszédeket mondott.

Michelle Obama és lányai 2008-ban. /AFP PHOTO Robyn BECK

Kamala Harris kampányába is besegített egy michigani beszéddel, amely szoktalanul sötét hangvételű volt, és beszólt az amerikai férfiaknak, amiért Trumpot támogatják. A beszédben egyébként explicit kijelentette, hogy „gyűlöli a politikát.”

A beszédében arra utalt, hogy az amerikaiak azért várnak jobb teljesítményt Harristől, mert szexisták, és magasabbak az elvárásaik egy nővel, mint egy férfival szemben. „Remélem, megbocsátanak nekem, ha kissé frusztrált vagyok amiatt, hogy néhányan közülünk úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják Donald Trump durva alkalmatlanságát, miközben Kamalától azt várják, hogy minden alkalommal elkápráztasson minket” – mondta Michelle Obama. A volt first lady részvétele Kamala Harris kampányában nem segítette az elnökjelölt esélyeit. Szokatlanul sötét hangvételű beszéde nem illett a kampány által célzott „öröm” hangulatba.

Egy házasság története

Michelle Obama akkor került be újra a hírekbe, mikor nem jelent meg Jimmy Carter volt elnök temetésén. Éppen Hawaii-on nyaralt, míg férje a temetésen vett részt. A szóvivője arra hivatkozott, hogy „egyeztetési ütközés” történt. A legtöbb amerikai kommentátor azonban megállapította: ha ott akart volna lenni, akkor ott lett volna.

Ez azonnal beindította a pletykagépezetet, és a legnagyobb nemzetközi lapok kezdtek utalgatni arra, hogy válik az Obama házaspár. Nem ez volt az első alkalom, mikor felröppent ez a hír, mert Michelle Obama korábban egy interjúban azt mondta, hogy házasságuk első tíz évében „ki nem állhatta” a férjét. Az egykori first lady azzal sem segített a saját ügyén, mikor január 20-án nem jelent meg Trump beiktatásán, így Barack Obamának egyedül kellett bevonulnia az ünnepségre.

Michelle Obama a podcastjében azt állította, hogy azért nem ment el a beiktatásra, mert nem tudta, hogy mit vegyen fel.

„Az egész azzal kezdődött, hogy nem volt mit felvennem. Azt gondoltam: »Ha nem fogom vállalni, akkor megmondom a csapatomnak, hogy nem is akarok ruhát keresni«” – majd azt magyarázta, hogy azt gyakorolja, hogy olyan döntéseket hoz, amelyek „neki megfelelnek”. A válasz valószínűleg egyszerűbb: nyilvánvaló, hogy nem akart ott lenni annak a Donald Trumpnak a beiktatásán, akit korábban: „ragadozónak és elítélt bűnözőnek” nevezett és akiről azt állította, hogy ha nyer, veszélybe kerülnek a nők jogai.

A válással kapcsolatos pletykákat abszurdnak titulálta: „A döntésem, hogy nem veszek részt a beiktatáson – vagy az év elején hozott, számomra megfelelő döntéseim – olyan gúnyolódással és kritikával találkoztak... Az emberek nem tudták elhinni, hogy más okból mondtam nemet. Azt feltételezték, hogy a házasságom válságban van” – mondta az egykori first lady.

Michelle Obama a Demokrata Nemzeti Naggyűlésen mond beszédet 2012-ben. MLADEN ANTONOV / AFP

Panasz a panasz hátán

Michelle Obama bátyjával Craig Robinsonnal közösen indított egy podcastet, amelynek leírása szerint a műsorban a testvérek „egyedi tapasztalataikkal és őszinte véleményükkel segítenek a hallgatóknak a mindennapi és egzisztenciális dilemmáik megoldásában.”

Az „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson” (az IMO „a véleményem szerint” angol rövidítése) nevet viselő podcast márciusban indult, eddig tíz epizód ment le, és ha nincs is masszív hallgatottsága, annyit már mindenképpen elért, hogy egyszer és mindenkorra véget vetett annak a demokrata párti reménykedésnek, hogy Michelle Obama megmentheti a pártot. Szavaiból ugyanis az derül ki, hogy szenvedésként élte meg a fehér házi éveket. Megyn Kelly amerikai műsorvezető egyik podcastjében mutatott rá, hogy hiába lett a volt first lady sikeres szerző, akiért rajong a média, és hatalmas vagyont szerzett és óriási sikereket élt át, láthatóan mégsem tud ezért hálás lenni. Az egyik podcastben így beszélt a férje elnökségéről:

„Túléltük. Életben maradtunk. Remélem, büszkék ránk az ország lakói. A lányaim, hála Istennek, sértetlenek. De mi történt velem? A terápián rájöttem, hogy talán, talán végre elég jó vagyok”

– hozzátette, hogy pszichológushoz jár, hogy többek között megfejtse mit tett vele a Fehér Házban töltött nyolc év.

Egy másik podcastben megint felhozta a hírhedt „tíz év” kommentet, azt állítva, hogy egy hosszú házasságban belefér „tíz rossz év is”. A volt first lady arról is beszélt, hogy nem érti miért baj, hogy negatívan beszél a férjéről: „Humanizáltam őt, hogy persze nagyszerű ember, de neki is vannak hibái” – mondta és kijelentette, hogy ezért a „mérges fekete nő” szterotípia lett ráaggatva. A New York Post szerint férjével kapcsolatos panaszai közé tartozik, hogy Barack Obama nem pontos.

Egy másik alkalommal azt állította, hogy ő nehezebben tudja feldolgozni a világ eseményeit, mint a fehér bőrű barátnői, akikben van egyfajta könnyedség, míg őt nyomasztják azok a dolgok, amik Amerikában történnek. „Látok egy könnyedséget és egyfajta képességet, hogy a világban létezzenek, lássák a világot és azt, ami történik, de mégsem érzik magukat annyira terheltnek, mint amennyire szerintem én vagyok. Amit a hírekben látok... az egyenlőtlenség... azt hiszem, másképp érint engem” – mondta.

Egy bizonyos: a podcast egy olyan formátum, amiben nem lehet elrejtőzni. Michelle Obama nyilvánvalóan nem szeretne politikai pályára lépni, és valószínűleg nincs az az ember, aki meg tudná őt győzni, hogy induljon. Talán itt az ideje őt véglegesen levenni a potenciális jelöltek listájáról.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP