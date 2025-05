Mennyire magyarellenes a Romániai elnökválasztás első fordulójának győztese?

Különlegesen rossz sajtója van Magyarországon, illetve az erdélyi magyarság körében George Simionnak – mutat rá elemzésében a Faktum. A portál emlékeztet: a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője a 2025-ös romániai elnökválasztás első fordulójának győzteseként került az érdeklődés homlokterébe, ennek kapcsán a média újra és újra felemlegeti számos magyarellenes kijelentését.

A portál elemzésében ugyanakkor rámutat, érdemes észrevenni azt is, hogy Simion, bár az erős román nacionalizmust képviseli, s elutasítja például a magyar autonómiával kapcsolatos felvetéseket, azért az a magyarellenesség, amit hozzá kötnek, sokat olvadt az elmúlt időszakban.

Politikai karrierjének kezdetén, 2019-ben az úzvölgyi katonatemető körüli konfliktusban Simion részt vett a helyszíni eseményekben és az RMDSZ-t tette felelőssé a rendbontásért. A politikus indulásának sötét fejezeteiről így számol be az Index:

„A politikus korábban fociultraként is tevékenykedett, és két szélsőséges szurkolócsoport alapítása is fűződik a nevéhez, amelyek Bukarestben csendőrökre támadtak. Az egyik, az Uniti Sub Tricolor nevű banda volt az, amely gigantikus román trikolór zászlót feszített ki Hunyadi Mátyás kolozsvári szobra elé, illetve heccelte a magyar szurkolókat az 1919-es megszállással. Egyik sokszor használt rigmusuk a »ki a magyarokkal az országból!«, amely ellen az UEFA nem emelt kifogást korábban. Érdekesség, hogy ez a skandálás az úzvölgyi temetőben történt incidens során is előkerült.”

A magyarellenes gondolkodás ugyancsak szimbolikus pillanata volt, amikor a pártelnök „etnikai terroristának” nevezte RMDSZ-t.

2023 júniusában, egy marosvásárhelyi tüntetésen beszélt Simion. Szavait így tolmácsolta a Maszol.ro portál: „Mi vagyunk a románok, mi vagyunk itt örökké az urak, és őseink földjén soha senki nem tűzhet ki más zászlót, mint a piros, sárga és kék… Azért vagyunk itt, hogy hangosan és világosan megmondjuk azoknak, akik szeparatizmust akarnak kreálni, azoknak, akik sovinizmust akarnak kreálni, azoknak, akik el akarják pusztítani az országunkat, hogy a megalkuvás korszaka, a cinkosság korszaka, a tolvajlás korszaka az RMDSZ nevű etnikai terroristával véget ért.”

Nem sokkal később ugyancsak élesen kikelt a feltételezett magyar „irredentizmus, sovinizmus és határmódosítás” szándéka ellen, de egyúttal jelezte sok ponton egyetért a magyar politikával.

Mint köztudott, Orbán Viktor 2023-ban a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott beszéde előtt felolvasta a román külügy levelét, melyben egyebek mellett arra kérték a magyar miniszterelnököt, ne beszéljen nem létező román területi egységekről. Orbán így fogalmazott: „Azt írják, hogy ne beszéljünk nem létező, romániai közigazgatási területi egységekről. Elgondolkoztam, hogy mire gondolhatnak. Azt hiszem, hogy Erdélyre és Székelyföldre. De mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének.”