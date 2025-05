Megrohannák a románok az urnákat

Kiszámíthatatlan és feszült kampányfinis várható a Ziare nevű román lap szerint, amit a Maszol szemlézett.

Nagy ördöngösséget nem árult azért el a lapnak nyilatkozó Radu Carp politikai elemző, aki szerint a politikai vita áthatotta a társadalom minden rétegét, és a kampány végeredményét az fogja eldönteni, hogy melyik jelölt tudja jobban megragadni azok figyelmét és bizalmát, akik eddig bizonytalanok voltak.

Ugyanakkor az új felmérések szerint jelentősen csökkent a százalékos különbség a második fordulóba jutott két elnökjelölt, Nicușor Dan és George Simion között az elmúlt napokban; bár Carp óvatosságra intett a közelmúlt tapasztalataiból okulva. „Nagy a hibahatár ezeknél a kutatásoknál” – mondta.

Azt is vélelmezte, hogy, mivel hatalmas várakozás övezi a román elnökválasztásokat, a részvétel is meglehetősen magas lesz. „Mindenhol éles viták zajlanak, a társadalom minden szintjén. Én ezt naponta tapasztalom, mivel sokat utazom az országban. Nagyon sok emberrel találkozom, akik hevesen vitatkoznak erről a választásról” – fejtegette, hozzátéve, mivel az elnökválasztás két fordulója közötti kampányt társadalmi feszültségek, gazdasági bizonytalanságok és emberek közötti nézeteltérések jellemzik, szerinte bármilyen, az utolsó pillanatban bekövetkező esemény is befolyásolhatja a választás eredményét.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is hasonlóképpen nyilatkozott nemrég a Maszol podcast adásában: olyanok is jelezték, hogy mennek szavazni a magyarok közül a George Simion, a szélsőjobboldali AUR jelentette veszély miatt, akik esetleg tavaly, vagy akár az első fordulóban is otthon maradtak két hete.