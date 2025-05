Meghallotta Trump hangját a telefonban Zelenszkij és Macron, majd azonnal bejelentették a béketervet: Egyesült Államok, Egyesült Államok, Egyesült Államok

A hír pikantériája, hogy a francia és az ukrán államfő is ennyire bízik az Egyesült Államok közreműködésében, annak köszönhető, hogy az öt vezető politikus nem sokkal korábban telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A beszélgetésről a brit miniszterelnök, valamint az ukrán és a francia államfő is osztott meg bejegyzést közösségi oldalán, és bizakodva tették hozzá: „hétfőtől feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie”. A telefon túlvégén lévő Donal Trump ugyanakkor semmit nem nyilatkozott vagy osztott meg a beszélgetéssel kapcsolatban, noha azóta már több posztja is megjelent Truth Social közösségi oldalán.