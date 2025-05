„A hatásmechanizmus viszont ettől még teljesen ugyanaz. Nemcsak arról van szó, hogy a Le Pent (és mint nagy megrökönyödésre kiderült, a magyarellenes pedigrével rendelkező Simiont is) nyíltan kedvelő Orbán helyből politikai üldözésnek tudta be az eltiltást, a »baj« az, hogy a franciák nagy tömegei értettek ebben egyet vele. Így esett meg az, hogy mostanra az évek óta óriás TikTok platformot építő, munkás származású, de mégis elitiskolás Jordan Bardella a Tömörülés EP-frakcióvezetője sohasem látott mértékben tört az élre a franciaországi felmérésekben. Akármi is volt a francia bíróság szándéka Le Pen eltiltásával, annak valódi hatása az, hogy Macron hosszú évei után a magában is jobbra tolódó centrumtól a következő megmérettetésen a jobboldali radikálisok immár valóban átvehetik a kormányrudat. Köszönhető ez annak is, hogy tavaly például hiába szavazott éppen a baloldali népfrontra a franciák többsége, a fődemokrata Emmanuel Macronnak ez sem tetszett. Most meg még van képük, ismét helyette, a szélsőséges, bevándorlásellenes, Orbán-barát Bardellával szimpatizálni, nagy részben azért, mert elindulhat és nem Macronnak hívják, illetve az eltiltott Le Pen körül kerekedő, regényes hőseposz okán.

Itt már mindent lehet?

Nem maradtak restek a németek sem. A CDU győzött, és nem volt egyszerű ugyan, de Friedrich Merz is kancellár lett végül. Eközben viszont, alig zárultak le az urnák, Le Pen és Simion helyi elvtársai a Trump elnök, J. D. Vance alelnök és Elon Musk által is favorizált Alternatíva Németországnak (AfD) a bevándorlás- és elitellenes szélsőjobboldali erői itt is rohamos erősödésbe kezdtek, már elsők a felmérésekben, amire még sohasem volt példa ezelőtt.

A német bíróságok általában óvatosak a betiltásokkal. A nemzetbiztonsággal megbízott Alkotmányvédelmi Hivatal már nem volt ennyire óvatos, és nyíltan »a demokráciára veszélyesnek« nyilvánította a teljes pártot. A helyi sajtó meg is jegyezte, a kategória a konkrét betiltás előszobája.

Az ok itt akár meg is állna. A hivatal szerint az AfD egyes német állampolgárokat a bőrszínük, származásuk miatt nem tart német állampolgároknak, ezért rájuk a párt súlyos veszélyt jelent. Ezzel nehéz lenne vitatkozni, hiszen még a támogatóik által énekelt »Németországot a németeknek« is egészen huszadik századi rigmus, és ártatlan felszíne alatt jól sejthetjük, pontosan milyen érzelmek bújnak meg.”