Kína nagy terve: így látja a világot a pekingi stratégiai guru

Wang Jisi, a Pekingi Egyetem emeritus professzora és az Institute of International and Strategic Studies alapító elnöke, a kínai külpolitikai gondolkodás kiemelkedő alakja. Karrierje során oktatott és kutatott az Oxford, Berkeley és Princeton egyetemeken. Többek között a Kínai Kommunista Párt Központi Pártiskolájának tanácsadója, valamint a Külügyminisztérium külpolitikai tanácsadó testületének tagja is volt.

Kutatási területei: amerikai külpolitika, Kína nemzetközi kapcsolatai, ázsiai biztonságpolitika.