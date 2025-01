El kell dobni a nyugati szemüveget – eljött Eurázsia korszaka

Megtartották a Kommentár konzervatív folyóirat első Kommentár Estjét, ahol köszöntőt mondott Békés Márton, a lap főszerkesztője, majd dr. Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója tartott előadást. A Kommentár Esten hazánk új világrendben betöltött szerepe is megtárgyalásra került: Dr. Bernek Ágnes geopolitikai szakértő, Mengyi Li digitális tartalomkészítő és Kosztur András, a XXI. Század Intézet vezető kutatójának kerekasztal-beszélgetése során. A diskurzust ezúttal is Horváth Szilárd, a Kommentár Klub műsorvezetője moderálta.

Békés bevezető szavaiban arról beszélt, hogy

Eurázsia gondolatában a magyarság hangsúlyosan van jelen mellérendelő gondolkodása miatt.

Korábban Kodolányi János a Kelet és Nyugat között című írásában már kifejtette az eurázsiai gondolatot, és arra jutott, hogy a magyarság kelet és nyugat között nem komp, hanem híd.

Horváth Levente előadásában kifejtette, hogy az 500 éves atlanti korszak után jön Eurázsia korszaka. Magyarország az eurázsiai gondolatiság alapja, ezért el kell dobni a nyugati szemüveget, és ki kell lépni a nyugati információs buborékból. Utóbbi kapcsán arról beszélt, hogy

a Nyugaton a soft powerrel és Hollywooddal agymosás zajlik,

és azt hisszük, hogy a nyugati világ egy felsőbbrendű civilizáció, mindent, ami ezen kívül van, lenézünk. Megszoktuk, hogy a Nyugat vezeti a világot, pedig Amerikán kívül is van világ. Érteni kell, hogy minden civilizáció máshogyan gondolkodik a világról, most már az ázsiai országok jönnek föl. A világgazdaság súlypontja az időszámításunk kezdetén Ázsiában van, majd a gyarmatosítás miatt került nyugatra, de a 20. század közepétől folyamatosan megy vissza.

Az ezt követő panelbeszélgetésen Bernek azzal kezdte, hogy

az eljövendő konfliktusban nincs választásunk, hídnak kell lennünk.

Hazánk mindig is ütközőállam volt, ebből a szerepből ki kell lépnünk. Maga Eurázsia egy lehetőség arra, hogy megvalósítsuk a konnektivitást. Eurázsia és Afrika a „világsziget”, aki ezt uralja, az uralja a világot. Trump most újratárgyalja az érdekszövetségeit, nagy kérdés, hogy azoknak a területeknek, mint nekünk is, milyen új szerepkört szánnak. Magyarországot konnektor-szerepben kell felismerniük, folyosót kell képeznünk a különböző kultúrkörök között, ez nagy lehetőség, de veszélyes is a világpolitikai játszma. Az üzleti világban is ki kell használni a lehetőségeket, mert különben azok elmennek mellettünk.