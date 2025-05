Kim Dzsongun őrjöng, tönkrement a kedvenc fegyvere

Megalázó baleset árnyékolta be Észak-Korea legújabb hadihajójának bemutatását:

az 5000 tonnás, még el sem nevezett romboló a hivatalos vízrebocsátási ceremónián súlyosan megsérült.

Kim Dzsongun személyesen volt jelen az eseményen, és dühösen „nemzetellenes bűncselekménynek” nevezte a történteket, állami médiumok szerint pedig azonnali felelősségre vonást rendelt el. A hajó hátsó része idő előtt a vízbe csúszott, a hajótest megsérült, az orr pedig a szárazdokkban rekedt – számolt be a CNN.

A KCNA állami hírügynökség szokatlan módon elismerte a fiaskót, amely – katonai elemzők szerint – akár végzetes is lehet a hajó számára.

A hajótest oldalára fordult, a gerinc megrepedhetett, és ha azonnali beavatkozás nem történik, a javítás akár hónapokat is igénybe vehet. A történtek még komolyabb problémát sejtetnek: Észak-Korea ugyanis feltehetően nem rendelkezik megfelelő szárazdokk-létesítménnyel, ahol egy ekkora hajót biztonsággal vízre lehetne bocsátani – vagy egy ilyen baleset után helyre lehetne állítani.

Kim Dzsongun ugyanakkor világossá tette: a rombolót mindenáron helyre kell állítani a párt júniusi központi bizottsági ülésére.

Ez az utasítás azonban szakértők szerint teljesíthetetlen: „a hajó technikai helyreállítása hónapokig is eltarthat, különösen ilyen körülmények között” – figyelmeztetett egy dél-koreai tengerészeti szakértő. Egyes jelentések szerint már meg is alakult a kivizsgáló bizottság, és több magas rangú hivatalos személy is fegyelmi eljárásra számíthat.

Az eset különösen kellemetlen pillanatban érte Észak-Koreát, amely az utóbbi időszakban igyekezett látványos katonai fejlesztésekkel bizonyítani haditengerészeti erejének növekedését. Az áprilisban bemutatott Choe Hyon nevű rombolót a „haditengerészet új generációjának” nevezték, és sokan úgy vélték, hogy az ország modernizálni akarja elavult, szovjet típusú flottáját.

Most azonban a látványos baleset nemcsak a fejlesztések technikai hátterét, hanem az egész stratégiai program hitelességét is megkérdőjelezi.

Kim dühkitörése és a szégyenről szóló nyilatkozata nem csupán a hadihajó megrongálódásáról árulkodik – hanem arról is, hogy a rezsim számára minden katonai fejlesztés egyben politikai szimbólum is. A mostani kudarc így nemcsak mérnöki hiba, hanem presztízsveszteség is: egy látványos emlékeztető arra, hogy még a diktatúra legnagyobb ambícióit is tönkreteheti egy rozsdás csavar vagy egy elszámolt számítás.