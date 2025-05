„A bevándorlás kérdésében közelebbinek tűnik a német és a magyar fél álláspontja, Friedrich Merz is híve a szigorúbb határellenőrzésnek. Az azonban nehezen elképzelhető, hogy a határozottan EU-párti Merz támogatná a magyar kormányt abban, hogy nyíltan semmibe vegye a jövőre hatályba lépő új uniós migrációs paktumot. Ez ugyan előírja az EU határainak határozottabb védelmét az illegális migrációval szemben, ugyanakkor a menedékkérők elosztási szolidaritási mechanizmusát is tartalmazza, ehhez azonban nem fűlik a magyar kormány foga.

A német–magyar hadiipari együttműködés (lásd például a Rheinmetall jelenlétét Magyarországon) mind a két fél érdeke, annak folytatódása várható. Ugyanakkor, ha az államközi kapcsolatok elmérgesednek, elképzelhető német részről visszalépés.

Bár a Zöldek párt már nem része a német kormánykoalíciónak, az Orbánékkal szemben kritikus SPD igen.

Orbánék számára szerencse, hogy a külügyminiszteri posztot nem egy szociáldemokrata, hanem egy kereszténydemokrata politikus tölti be. A CDU/CSU és a Fidesz közötti kapcsolat valamikor kifejezetten jó volt, erre akár lehetne is építkezni, ám a helyzet olyannyira megromlott, hogy mára a CSU egyik vezetőpolitikusa, és az Európai Néppárt újraválasztott elnöke, Manfred Weber már a magyar kormányzati kommunikáció egyik ellenségképe. Valljuk be, ez a körülmény aligha segíti a német–magyar kapcsolatok javítását.

A fentiekből látszik, hogy az Orbán-kormánynak a hozzá ideológiailag valamivel közelebb álló Friedrich Merz kancellárral sem lesz könnyű megértetnie magát. Merz nyilvános szerepléseiből is lejön, hogy a fölényeskedés, a kioktatás nem áll tőle távol. Nem volna meglepő, ha egy csúnya napon a német kancellár a zárt ajtók mögött a magyar kormány vezetőjének orra alá dörgölné, hogy a két állam kapcsolatában a németek jóval erősebbek, a magyar fél legyen kedves ennek megfelelően viselkedni.”