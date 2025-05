„Nem hiszem, hogy olyan problémával állnánk szemben, ahol a terület a vörös vonal. Azt hiszem, hogy számunkra a vörös vonalak az államiság megőrzésének megértésében léteznek” – jelentette ki Ukrajna egykori európai integrációért felelős külügyminiszter-helyettese a Radio Libertynek adott interjúban – számolt be az Mk.ru alapján a Portfolio.

Lana Zerkál – aki jelenleg is az Ukrán kormánynak dolgozik – szavai szerint Kijev nagyon komoly engedményekre is hajlandó lehet a béke érdekében. Zerkal elmondása szerint a megbeszélések kulcsterülete most az önálló államiság megőrzése és a hadsereg lehet a felek között.

Mint ismert, hogy Oroszország területi követeléseket terjesztett fel Kijevnek a békéért cserébe, ám ezeket az ukrán politika szinte teljes közmegegyezéssel elutasította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszatérően arról beszélt, hogy soha nem fogják elismerni, hogy Moszkva mekkora területeket foglalt el az országból.

Vélhetően ez most sem változna meg; Kijev továbbra is ragaszkodna az 1991-es nemzetközileg elismert határaihoz, viszont átmeneti jelleggel hajlandó lehet lemondani az oroszok által elfoglalt területekről. A portál szerint amennyiben az ukrán vezetés ténylegesen hajlandó lehet a területek átengedése mellett beleegyezni a békés rendezésbe, az nagy győzelmet jelenthet Vlagyimir Putyinnak.