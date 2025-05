A jól ismert kettős mérce: Amerikában is kiverték a biztosítékot Tuskék jogtiprásai

Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke, Jim Jordan, valamint négy kongresszusi képviselő levelet küldött az Európai Unió igazságügyi biztosának, Michael McGrath-nak, amelyben

elítélik a Donald Tusk vezette lengyel kormány fellépését a politikai ellenfeleik ellen.

A tengerentúli politikusok felszólítják az uniót, hogy vizsgálja ki a szólásszabadságot és jogállamiságot fenyegető gyakorlatot. Szerintük ugyanis

Donald Tusk kormánya a lengyel igazságszolgáltatást arra használja, hogy politikai ellenfeleit célba vegye és cenzúrázza”.

A The European Conservative által idézett levél azt is kifogásolja, hogy „Európa cenzúraszabályozása a szólásszabadságot az Egyesült Államokban is korlátozza”.

Jordan szerint az EU kettős mércét alkalmaz: míg korábban élesen bírálta a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS)-kormányt jogállamisági ügyekben, most csendben tűri vagy épp bátorítja a Tusk-kabinet visszaéléseit.

A képviselők sürgős tájékoztatást kérnek McGrath-tól azzal kapcsolatban,

hogyan biztosítja az EU, hogy a Tusk-kormány valóban tiszteletben tartja a jogállamiságot;

milyen lépéseket tett az EU az állítólagos visszaélések kivizsgálására; és

hogyan tervezi az unió a dezinformációs szabályozások végrehajtását oly módon, hogy azok ne korlátozzák az amerikaiak szólásszabadságát?

Az amerikai szenátorok koránt sincsenek egyedül az aggodalmaikkal, nem véletlenül nevezte Lengyelországot „a globalisták kísérleti terepének” az április végén az Alapjogokért Központ által létrehozott Magyar-Lengyel Szabadság Intézete.