Von der Leyen bejelentette: két héten belül jön a terv, ami mindent megváltoztat

Londonban került sor az IEA által rendezett energiabiztonsági csúcstalálkozóra – számolt be a Portfolio. Az eseményen felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke valamint Keir Starmer brit miniszterelnök is. A két politikus részletesen ismertette, hogyan változott meg az európai energiarendszer az orosz agresszió következményeként, és milyen lépéseket terveznek a jövőbeni energiafüggetlenség érdekében. Von der Leyen azt is bejelentette, hogy két héten belül Dan Jorgensen energiaügyi biztos bemutatja a tervet, amely konkrét intézkedéseket fog tartalmazni az orosz fosszilis energiahordozók teljes kivezetésére.