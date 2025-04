„Trump tönkreteszi a világgazdaságot” – tombolnak a német és spanyol vezetők

„Az Egyesült Államok új, Donald Trump által bevezetett vámrezsimje vihart kavart Európában” – számol be cikkében is a Politico. A 20 százalékos uniós importvám nemcsak gazdasági veszteségeket, hanem politikai feszültségeket is generált.

Németország leköszönő gazdasági minisztere, Robert Habeck „az elmúlt 90 év legsúlyosabb vámtarifa-emelésének” nevezte a lépést, és

sürgette Európát, hogy „nyomást gyakoroljon Trumpra”, aki szerinte csak akkor enged, ha sarokba szorítják.

Habeck nemcsak válaszintézkedéseket sürgetett, hanem egy új világgazdasági szövetség kialakítását is felvetette. Kanada és Mexikó mellett Kína, Japán és Dél-Korea is koordinált válaszlépésekre készül, ami Habeck szerint azt mutatja: a globális gazdasági rend alapjai remegnek meg.

Nem különösebben kedvelik egymást, mégis összefognak, hogy megállítsák ezt a vakrepülést”

– fogalmazott.

Spanyolország konkrét lépésekkel reagált: Pedro Sánchez miniszterelnök 14,1 milliárd eurós mentőcsomagot jelentett be az amerikai vámok miatt leginkább sújtott szektorok megsegítésére. Ebből 6 milliárd euró kedvezményes kölcsönként lesz elérhető a vállalatok számára, míg további 400 milliót az autóipar megerősítésére különítenek el. A spanyol kormány célja a hazai ipar modernizálása és a nemzeti termékek népszerűsítése egy új kampány révén: „Értékeink nem eladók. De a termékeink igen”.