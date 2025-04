Panaszt nyújtott be a politikus: elveszett behívók, gyanús szavazatok és az ellenőrzés teljes hiánya jellemezte a németországi választást

Szerdáig volt lehetőség a február 23-i németországi választások lezajlásával kapcsolatos panaszok benyújtására. Sahra Wagenknecht mellett – akinek a pártja épphogy nem érte el a parlamentbe jutáshoz 5 százalékot – Marcel Luthe, a berlini képviselőház korábbi tagja, és a Good Governance Szakszervezet jelenlegi elnöke is panaszt nyújtott be választást ellenőrző bizottságnak. A Berliner Zeitung által megtekintett 80 oldalas dokumentumban, amely mellé több mint 200 oldalnyi igazoló dokumentumot is csatolt, Luthe részletesen felsorolja a szövetségi választás hiányosságait, és azt, hogy ezek hogy befolyásolhatták a választás kimenetelét.

Luthe szerint ezek a hibák a 21. században elkerülhetők lettek volna, ezért felmerül a szándékosság lehetősége is.

Márpedig akár tízezer szavazat is jelentősen megváltoztatná a parlament összetételét, hiszen a BSW bejutásával például már nem valósulhatna meg a CDU/CSU és az SPD kormánykoalíciója.

De pontosan mit kifogásol a politikus?

Luthe több, különálló esetet is felsorakoztat, amelyeket szerinte azért is fontos együtt vizsgálni, mert külön-külön nézve jelentéktelennek lehetne minősíteni őket.

Stuttgartban például a politikus állítása szerint levélben tájékoztatták a szavazóbizottságokat, hogy az urnákhoz járulóktól elég a választási behívót elkérni, fényképes igazolvány felmutatására csak akkor szólítsák fel őket, ha kétség merül fel.

Luthe szerint ez a hozzáállás jelentős visszaéléseknek adhatott teret, és akár több tízezer szavazat is múlhatott rajta. Egy másik településen előfordult továbbá olyan is, hogy valakit azért nem engedtek szavazni, mert azt állították, már egyszer szavazott. A politikus úgy véli, a szisztematikus választási ellenőrzés hiányában gyakorlatilag lehetetlen bizonyítani a visszaéléseket, akár azt, hogy valaki más nevében szavazott. Ez atekintetben is különösen aggályos, hogy állítólag tömegesen tűntek el postán kiküldött választási értesítők.

Továbbá panaszt emelt azért is, mert a berlini névjegyzékben továbbra is rengetegen szerepeltek, akik időközben elhunytak, csak nem hasonlították össze a jegyzéket a halotti anyakönyvi nyilvántartással, emiatt sok halottnak is kiküldték a behívót. Ez már 2021-ben is gondot okozott Berlinben, akkor meg is kellett ismételni ott a választásokat.

A lap szerint akár hónapokig is eltarthat, mire a bizottság felülvizsgálja a panaszokat.

Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP