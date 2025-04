Kanada választott: végül a liberálisok győztek, de ők sem örülhetnek

Mark Carney vezetésével a kanadai Liberális Párt negyedszerre is kormányon maradt, bár a győzelem korántsem volt fölényes – számolt be a Politico.

A volt bankár, aki korábban a Bank of England és a Bank of Canada élén is állt, most politikai újoncként vitte sikerre a baloldali pártot egy éles hangulatú választáson, amelyet nagyrészt Donald Trump amerikai elnök tarifapolitikája uralt – értelmezte a történteket a lap.

Bár a Konzervatív Párt Pierre Poilievre irányításával történelmi erősödést mutatott, a liberálisoknak sikerült megőrizniük hatalmukat – egy mindinkább megosztott és kiábrándult országban.

Carney győzelmi beszédében nem is titkolta: kemény időszakra számít, és élesen bírálta az Egyesült Államokat, különösen Trumpot, akit azzal vádolt, hogy „el akarja venni” Kanada erőforrásait és szuverenitását.

Bár tárgyalást ígért az amerikai elnökkel, szavai harcias hangnemet ütöttek meg. Eközben

a kampány során a liberálisok ismét a félelemkeltésre és a gazdasági bizonytalanság miatti aggodalmak kihasználására alapozták stratégiájukat

– és úgy tűnik, ezzel sikerült elhódítaniuk a bizonytalan szavazókat, annak ellenére, hogy az elmúlt években támogatottságuk drámaian visszaesett.

Az ellenzék soraiban csalódottság és düh uralkodott. Bár a Konzervatív Párt 1988 óta nem ért el ekkora eredményt, végül ismét a liberálisok maradtak kormányon, igaz, csak kisebbségi helyzetben.

Mark Carney, aki bankári múltjával és elit kapcsolataival próbálja most a kanadaiakat maga mögé állítani, ígéretet tett az ország egységének helyreállítására – de erősen kétséges, valóban képes lesz-e erre a feladatra.