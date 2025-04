Kanada választ: Trump győzelemre segítheti a liberálisokat

Justin Trudeau sok évnyi kormányzása nyomán a Kanadában kormányzó liberálisok az elmúlt hónapokban súlyos vereségre készülhettek. Az ellenzéki Konzervatív Párt, amely sokat tanult az amerikai republikánusok Trump alatti változásaiból, fordulataiból, 2023 nyarától kezdve kilőttek, míg a liberálisok lesüllyedtek a közvélemény-kutatásokban.

Ez év elején még hatalmas különbség volt a két nagy párt támogatottsága között a konzervatívok javára,

de aztán jött Donald Trump, és mindent átrendezett.

Trump élcelődve, sértegetve beszélt Kanadáról és kormányzatáról; arról is beszélt, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia; majd pedig Kanada ellen is meghirdette a vámháborút, ami alapjaiban rengeti meg a szárazföldön egyedül az Egyesült Államokkal határos északi ország gazdaságát.

Közvélemény-kutatásokban példátlanul gyors kiugrással a liberálisok az év eleje óta 20 százalékról 40 százalék fölé tornázták a támogatottságukat, míg a konzervatívok süllyedni kezdtek. A két párt között jelenleg hibahatár körüli a különbség, a választás majd vasárnap dől el.

Igaz, Kanadában is rengetegen éltek az előzetes szavazatleadás lehetőségével: már több mint hét millióan szavaztak eddig.

A liberálisokat Trudeau távozása után március óta Mark Carney miniszterelnök vezeti, aki korábban a Bank of England és a Bank of Canada nemzeti bankok elnöke is volt, és tanácsadóként is dolgozott Trudeau mellett.

Carney szerint az utóbbi időszak legsúlyosabb válságával néz szembe Kanada,

Trump szerinte igazságtalan kereskedelmi döntései, valamint a Kanada szuverenitását érő fenyegetései miatt.

A konzervatívok vezére Pierre Poilievre, aki Trumphoz hasonlító retorikával építette fel magát. Önmagát életre szólóan konzervatívnak, a szabad piac bajnokának és a woke ideológia ellenségének tartja, de az elmúlt hetekben Trump Kanada elleni kiszólásai miatt felszólalt mestere ellen is.

„A kanadaiak lassan háborodnak fel és gyorsan meg tudnak bocsátani. De ha provokálnak minket, felvesszük a harcot. Fel is fogjuk venni”

– jelentette ki Poilievre.

A választási kampány főleg a kanadai gazdaságról és annak megerősítéséről szólt a viharos nemzetközi időkben.

A kampányból nem maradhatott ki Donald Trump amerikai elnök sem, aki mindkét jelöltet kritizálta. A liberálisokról azt mondta: „Azt hiszem, egyszerűbb megállapodni egy liberálissal, és talán ők is fognak nyerni, de nem igazán érdekel. Nem érdekel egyáltalán” – jelentette ki Trump.

Az őt kritizáló kanadai konzervatív politikusnak is üzent: „Hülye módjára nem a barátom. Ha negatív dolgokat mond, egyáltalán nem tud érdekelni.”