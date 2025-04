Ilyen, amikor senki sem tudja, mi van: teljes a ledöbbenés, Trump lépése mindenkit lesokkolt

Trump pedig úgy merengett az Ovális Irodában szerdán a Politico szerint, minthogy mindemellett

nem konzultált jogászokkal, „nem is lett volna haszna”, mert az egész rendeletet „szívből írtuk”.

Trump a Truth Social-bejegyzés Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel és Scott Bessent pénzügyminiszterrel együtt írta.

Trump merengései és hirtelen döntései alaposan megrázták a világpiacot, míg szerda reggel és az azt megelőző napokra a mélyrepülés volt jellemző, szerda este a bejelentés hírére a „Magnificent Seven” nevű legnagyobb amerikai technológiai vállalat részvényei több mint ezermilliárd dollárral – nagyjából Hollandia egyéves GDP-jével – gyarapodtak – jegyzi meg a lap.

Bessent, Trump pénzügyminisztere a 90 napos felfüggesztést azzal magyarázta, hogy sok kétoldalú megállapodást kell kötniük, és az elnök személyesen részt akar ebben venni.

Egyetlen másik elnök sem tette volna meg azt, amit én” – mondta Trump,

és ebben alighanem pártállástól függetlenül egyetértett vele mindenki. csak épp egy kicsit mást értettek ezalatt.

A Demokrata Párt szerint ugyanis nem más történt, mint bennfentes kereskedelem: a kaliforniai demokrata szenátor, Adam Schiff közölte, hogy vizsgálat indítását kezdeményezi Trumpék ellen emiatt. A TIME emlékeztet, az S&P 500 több mint 9 százalékot emelkedett szerda délután, miután Trump bejelentette a vámintézkedések felfüggesztését. Tim Kaine virginiai szenátor sajátos magyarázatot is füzött Schiff indítványához, miszerint ha már a fodrásza is azt kérdezi, hogy Trump vajon shortolt-e, az jelent valamit. Valószínűleg a szenátor fodrásza gyanakvóbb, mint minnesotai párttársa, Tina Smith, aki a TIME kérdésére azt mondta, hogy erre nem is gondolt, de nagyszerű kérdés.

Ugyanakkor megkérdezték Trump párttársát is, mit gondol a történtekről, és közel sem volt megnyugtató a válasz.

Ron Johnson wisconsini szenátor például a CNN-nek sem tudott mást mondani, mint hogy

még mindig nem tudja, mi a teljes stratégia, vagy hogy hogyan ér véget majd ez az egész,

noha a célt persze érti, kölcsönösséget akart a kereskedelemben.

