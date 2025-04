Évtizedes tabu dőlt meg: hirtelen megnyíltak a kapuk az eddig bojkottált AfD előtt

Erről számolt be a brüsszeli Politico, amely emlékeztet: a kereszténydemokrata CDU – Helmut Kohl és Angela Merkel pártja – évtizedek óta fenntartja a tűzfalat az úgynevezett „szélsőjobboldallal”, azonban ez most összeomlani látszik a február 23-a óta elhúzódó kormányalakítási hercehurca nyomán.

A karantén már akkor is nehezen volt fenntartható, amikor a választásokon az AfD, a második világháború utáni Németország történetében radikális jobboldali pártként elsőként, a második helyre futott be a választásokon. A Politico szerint zárt ajtók mögött a párt politikusai már jó ideje építgették a kapcsolatokat a többi párttal, a nekik nyilatkozó AfD-s politikus pedig azt mondta, jelzést kaptak arra vonatkozólag is, hogy különböző parlamenti testületek élére is kerülhetnek a delegáltjaik.

A lap emlékeztet: a párt a megszerzett 152 mandátumával a legnagyobb ellenzéki formáció a Bundestagban, ami több bizottság elnöki tisztére is feljogosítja, és ezek bizon yvalódi hatalmat jelentő posztok, hiszen a parlamenti bizottsági elnökök irányítják a vitákat, hívnak be szakértőket és a jogalkotás napirendjét is befolyásolhatják.

Erre utalhatott az is, amikor a CDU erős embere, Jens Spahn volt egészségügyi miniszter a Bildnek azt mondta , hogy az AfD-t „a parlamenti eljárásokban és folyamatokban úgy kell kezelni, mint bármely más ellenzéki pártot”, és nem véletlenül ülnek ott ennyien a képviselőik, hanem azért, mert „a választók mondani akartak nekünk valamit”, őket pedig komolyan kell venni.

Ez azért jelent fordulatot, mert

mindeddig a CDU és az összes mainstream párt, köztük a leköszönő kancellár, Olaf Scholz szociáldemokratái is következetesen kirekesztették az AfD-t, megkerülve minden szabályt,

például blokkolták a szokás szerint minden pártnak járó Bundestag alelnöki posztjának betöltését az AfD-sek által.

Johann Wadephul, a CDU/CSU parlamenti frakció alelnöke szerint éppen ez a blokád segített áldozati pozícióba helyezkedni az AfD-nek, most éppen ezért javasolja, hogy bizottsági elnököket jelölhessenek, feltéve persze, ha „korábban nem viselkedtek helytelenül”. Persze, tehetjük hozzá, kérdés, mennyire érvényes ez akkor, amikor a koalíciós szerződésben éppen a szólásszabadságot kívánják még tovább korlátozni, de majd az idő eldönti, mit jelent ez.

Maga Merz egyébként már a kampány során megpróbált kokettálni az AfD-vel, akkor viharos fleháborodás zúdult a nyakába és országszerte tomboló – némiképp álcivil szervezésű – tüntetések.