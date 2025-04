„Az amerikai–orosz tárgyalások nemcsak a békéről és a tűzszünetről szólnak, azok bizony egyben üzleti tárgyalások is, amelyek az energiahordozóktól kezdve a ritkaföldfémekig sok mindent tartalmaznak. Európa mindeközben még mindig nem tárgyal az oroszokkal, ami alól Magyarország kivétel, Szijjártó Péter múlt héten már a gazdasági kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Moszkvában. Teljesen világos, hogy azok lesznek az elkövetkezendő időszak nyertesei Európában, akik gyorsan lépnek és feltárják a háború és a szankciók utáni időszak gazdasági lehetőségeit. Magyarország ezen országok között van. Nézzük a részleteket!

Donald Trump megválasztásával az amerikai külpolitika 180 fokos fordulatot vett, és a korábbi ellenséges viszony helyett a tárgyalások irányába mozdult el az amerikai–orosz kapcsolat, az elmúlt hetekben a legmagasabb szinteken is tárgyalt a két fél, Donald Trump és Vlagyimir Putyin is egyeztetett telefonon.

De most szerdán is Washingtonban tett látogatást Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kapcsolattartással megbízott küldötte, Kirill Dmitrijev, aki Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, ­Steve Witkoff-fal találkozott. Az ukrajnai háború kirobbanása óta nem járt ilyen magas rangú orosz politikus az Egyesült Államokban hivatalos úton, és mivel az orosz tárgyaló szankciók hatálya alatt áll az Egyesült Államokban, a Fehér Ház utasította a külügyminisztériumot, hogy adjanak ki számára külön engedélyt az országba való belépéshez. Szintén beszédes, hogy Donald Trump vámintézkedései nem érintették Oroszországot, ami ugyancsak annak a jele, hogy a háttérben intenzíven zajlanak a tárgyalások.

Ezek a tárgyalások az ukrajnai helyzet normalizálása, a béke és a fegyverszünet mellett üzleti kérdésekről is szólnak, azok a jövőbeli gazdasági együttműködéseket is tartalmazzák Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között. A sajtóban kiszivárgott pél­dául az Északi Áramlat újraindításának terve. Mint írták, Matthias Warnig, egy volt kelet-németországi Stasi-tiszt és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátja az Északi Áramlat 2 gázvezeték újraindítását tervezi, ebben pedig amerikai befektetők támogatására számít – ami elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ezelőtt. Warnig 2023-ig az Északi Áramlat 2-t üzemeltető Nord Stream AG vezérigazgatója volt, most pedig úgy tűnik, hogy újra akarja indítani a kulcsfontosságú gázvezetéket.

A Financial Times értesülései alapján az üzletember az utóbbi hónapokban többször is megpróbálta elérni a nemrég hivatalba lépett amerikai elnök, Donald Trump csapatát, akiket arról akar meggyőzni, hogy az Északi Áramlat 2 újraindítása kiváló közös projekt lenne Oroszország és az Egyesült Államok között, amellyel le lehetne fektetni az ukrajnai béketárgyalások alapkövét. Washingtoni tisztviselők szerint a Trump-kormányzat néhány prominens személyisége tisztában van az amerikai befektetők bevonására irányuló kezdeményezéssel, és azt a Moszkvával való kapcsolatok helyreállítására irányuló törekvés részének tekintik. ”

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***