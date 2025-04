Egyre jobban félnek az osztrákok, hogy elveszítik a hazájukat: megdöbbentő adatok érkeztek Bécsből

A bécsi iskolákban 41,2 százalékkal a muszlim gyerekek alkotják a legnagyobb csoportot és az arányuk folyamatosan növekszik – számolt be róla az osztrák Express. A lap szerint a muszlim tanulók arányának növekedésével párhuzamosan az antiszemitizmus, az LMBTIQ-ellenesség és a nők megvetése is egyre jellemzőbb az iskolákban. Azt is hozzátették, hogy

a keresztény tanulók aránya mindössze 34,5 százalék.

A római katolikus gyermekek aránya 17,5 százalék, az ortodox vallásúaké 14,5 százalék volt. A felekezet nélküli gyermekek aránya 23 százalék, a buddhistáké 0,2 százalék, a zsidó vallásúaké pedig 0,1 százalék volt. Az egyéb vallási közösségek aránya 0,9 százalékot tett ki. Bettina Emmerling oktatási tanácsos, aki a liberális NEOS párthoz tartozik, azt mondta, Bécsben „intenzív felekezetközi párbeszédet” folytatnak, különösen az emberi méltóság, a pluralizmus, a demokrácia, valamint a férfiak és nők egyenlő bánásmódja terén.

Ugyanakkor a tanulmányok azt mutatják, hogy a bécsi muszlim fiatalok nemcsak jelentősen vallásosabbak, hanem egyre gyakrabban tanúsítanak negatív attitűdöket is.

Antiszemiták, LMBTIQ-ellenesek, és elutasítják a férfiak és nők közötti egyenlőséget.

„Bécsben senki sem alapozhatja életmódját a vallási szövegek fundamentalista, nőkkel, kisebbségekkel, állammal és demokráciával szemben ellenséges értelmezésére” – mondta a NEOS politikusa.

„E fejlemények fényében minden eddiginél nagyobb szükség van egy közös kötelező tantárgyra, az »Élet egy demokrácia« témakörre minden gyermek számára már az általános iskolától kezdve. A demokrácia, az értékek és az etika tanításának közös alapon kell történnie” – követelte Emmerling. A politikus üdvözölte, hogy a liberális oktatási miniszter, Christoph Wiederkehr már bemutatta az erre vonatkozó terveket.

