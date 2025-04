Dübörög az Orbán-módszer Washingtonban, nem viccelt a Trump-adminisztráció

Az elmúlt hetekben több lehetséges forgatókönyvet is megvitattak a Fehér Házban arra vonatkozóan, hogyan vegyék rá a fiatal amerikai párokat a házasságra és a gyermekvállalásra, annak érdekben, hogy visszafordítsák a csökkenő termékenységi rátát. A The New York Times szerint ez azt mutatja, hogy

„a Trump-adminisztráció is csatlakozik a külföldi jobboldali szövetségesei által képviselt konzervatív családmodellt támogató politikához”.

A lehetséges családtámogatások között felmerül, hogy az állam ötezer dollár „baba bónuszt” adjon minden amerikai édesanyának szülés után, illetve az is, hogy a Fulbright ösztöndíjak 30 százalékát tartsák fenn azoknak a pályázóknak, akik házasok, vagy van gyerekük. Továbbá szóba került még, hogy az állam olyan edukációs programokat finanszírozzon, amelyek keretében a tudatos cikluskövetést tanítják a nőknek, aminek segítségével nyomon követhetik a termékenységi időszakaikat, és könnyebben feltérképezhetik az esetleges termékenységi problémáik eredetét.

Az új kormány több tagja is képviseli azt az álláspontot, hogy növelni kell a születésszámokat az országban, köztük Elon Musk, és JD Vance is, aki a januári abortuszellenes Élet Menete nevű rendezvényen is felszólalt. Arról beszélt, szeretné, ha „még több gyönyörű gyermek születne az Egyesült Államokban”,és még több „gyönyörű férfi és nő vállalna gyereket”.

A New York Times cikkében kifogásolja, hogy a családbarát vezetés a család fogalmát is szigorúan meghatározza, egy férfi és egy nő házasságára korlátozva, amivel szerintük sokakat kizárnak a leendő támogatásokból.

A lap ugyanakkor azt írja, a legambiciózusabb családalapítási tervek nem fognak azonnal megvalósulni. Részben azért, mert a vezetés még nem döntötte el, melyik intézkedések lennének a leghatékonyabbak, részben pedig, mivel sok ötlet megvalósulásához a Kongresszus jóváhagyására is szükség van.

A Heritage Foundation nevű konzervatív agytröszt több mint két éve vizsgálja a kérdést, és a következő hetekben várhatóan kiadnak egy jelentést arról, milyen intézkedéseket javasolnak – nyilatkozta Jay Richards, a DeVos Központ az Életért, Hitért és Családért Alapítvány aligazgatója. Annyit elárult, jelenleg a „legújabb és legmerészebb” ötlet, hogy a gyermeket nevelő házaspárok visszakapjanak valamennyit az adójukból, aminek köszönhetően minden egyes gyerek után egyre több pénz maradna a családoknál.

Az amerikai szakértő által „merész ötletként” emlegetett elképzelés Magyarországon már az első Orbán-kormány óta működik.

