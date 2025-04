Az Institute for the Study of War ukránpárti elemzőcég most azt jelentette be, hogy a Kreml egy elhúzódó konfliktusra készíti fel az orosz társadalmat a NATO-val szemben, sőt,

az állampolgárokat azért militarizálják, hogy az ukrajnai elleni inváziót kapcsolják magasabb fokozatba.

Hozzáteszik: az, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a náci ideológiai terjesztésével vádolta az európai vezetőket, azt jelenti, hogy a Kreml célja az Európai Unió és a NATO folyamatos rossz hírbe hozása.

Az elemzőcég eredeti következtetése szerint szerint ezen kijelentések hatására jól megnő majd a civilek harci kedve Oroszországban.

Önök emlékeznek még a brit tudósokra?

