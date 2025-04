A lap továbbá arról ír, hogy egy magas rangú orosz tábornok elmondása szerint:

az ukrán hadsereg „szétszórt maradványait”, amelyek még mindig a térségben tartózkodnak, felkutatják és „megsemmisítik”.

Az állami RIA hírügynökség elmondása alapján, a Fekete-tengeri Flotta 810. dandárjának megbízott parancsnoka ma reggel mondta Vlagyimir Putyinnak, hogy bárki, aki ott maradt, azt gyorsan el fogják intézni.

Jelenleg visszafoglaltuk Gornal települést, és már megerősítettük pozícióinkat az utcáin – teljes mértékben ellenőrzésünk alatt áll”

– idézték a parancsnokot, hozzátéve, hogy az orosz csapatok továbbra is tisztítják a Gornaltól nyugatra és délre fekvő erdős területeket. Ukrajna korábban azt állította, hogy csapatai még mindig tartanak állásokat Kurszk területén, és visszaverik az orosz támadásokat.

Az alábbi képet az amerikai Institute for the Study of War tette közzé. A térkép alapján még nem elmondható, hogy Oroszország teljesen ellenőrzése alá vonta volna a térséget.

Kép forrása: ISW

Nyitókép forrása: Gavriil Grigorov / POOL / AFP