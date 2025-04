A fekete ló: a New York Times megnevezte Erdő Péter egyik legfőbb kihívóját

A Fülöp-szigeteki Luis Tagle bíborost a sajtó gyakran az „ázsiai Ferenc” néven említi. Tagle bíboros már már korábban is szóba került, mint XVI. Benedek pápa lehetséges utódja.

A 67 éves egyházférfi ismét felkerült számos nem hivatalos listára, amely a „papabile” bíborosokat, vagyis azokat sorolja fel, akik jó eséllyel utódai lehetnek Ferenc pápának.

Ázsia legkiemelkedőbb jelöltjeként megválasztása egyértelműen jelezné a római katolikus egyház Európából Afrika és Ázsia felé történő elmozdulását, ahol továbbra is növekszik – számolt be a New York Times.

Ferenc pápa volt az egyetlen modernkori pápa, aki Európán kívül született. Ha Tagle bíboros pápává válik, ő lenne az első ázsiai pápa a modern korban. (Az ókorban több pápa is Szíriából származott, amely technikailag Nyugat-Ázsiában található, bár ma már a Közel-Kelethez tartozik.)

A Vatikánban Tagle bíboros felügyeli a missziós munkát.

A bíborost gyakran nevezik „ázsiai Ferencnek”, mert képes kapcsolatot teremteni a szegényekkel, felhívást intéz a klímaváltozás elleni fellépésre, és bírálja a katolikus papság „kemény” álláspontját a melegekkel, az elváltakkal és az egyedülálló anyákkal szemben.

A Fülöp-szigeteki egyház vezetőjeként azonban aktivisták és papok bírálják, mert túl félénk a papok által elkövetett szexuális visszaélésekkel szemben. Ezek a panaszok egyre erősödtek, ahogy nőtt a tekintélye az egyházon belül.

Tagle bíboros elismerte, hogy kritizálták azért, mert „nem elég határozott, nem ítél el elég keményen”, de egy 2015-ös interjúban a Crux katolikus egyházzal foglalkozó lapnak azt mondta, hogy Ferenc pápa példája erőt ad neki. „Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?” – mondta, megismételve Ferenc pápa álláspontját a meleg papokról.

Nyitókép: Tagle bíboros jobbról a második/RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP