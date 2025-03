Tényellenőr: Zelenszkij a háború kitörése óta kábította a saját népét és a Nyugatot Ukrajna győzelmével

A háború századik napján ígéret hangzott el azzal kapcsolatban, hogy nem lesz újabb száz nap, mert az agresszor Putyint legyőzi az ukrán hadsereg. Zelenszkij 2022 júniusában is megígérte, hogy visszafoglalnak minden elvesztett várost. Az ukrán elnök a háború első évfordulóján is győzelmet ígért, a nyugati támogatásokért cserébe, ahogy 2024. áprilisában, és augusztusában is. A siker mind ez idáig még nem érkezett el – erről számol be a Tényellenőr.

A portál most megvizsgálta, hányszor tett akár határidős ígéretet arra az ukrán elnök, hogy a győzelem nagyon gyorsan meglesz.