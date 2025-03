Minden, amit Trump ukrán tűzszüneti tervéről tudunk

Azonnal leállhatnak a harcok

A harcok csak akkor szünetelhetnek, ha Moszkva is belegyezik. Trump csapata szerint most Moszkvába viszi a 30 napos tűzszünet tervét. „A labda most az ő térfelükön van” – mondta Rubio.

A Poltico megjegyzi: a tűzszünet a Kreml számára a harcok szüneteltetésén kívül semmilyen előfeltételt nem támaszt.

Moszkva első reakciója nem volt lelkes, de nem is volt elutasító. Marija Zakharova külügyminisztériumi szóvivő mindössze annyit nyilatkozott: „Nem zárjuk ki, hogy a következő napokban kapcsolatba lépünk az Egyesült Államok képviselőivel”.

Ez nem egy béketerv és nem is az ásványi anyagokról szóló megegyezés

A tűzszüneti terv egy átmeneti megyegyezés, amely mindössze egy hónapra szól, amennyiben belegyezek az oroszok. Az amerikaiak azt remélik, hogy a tűszünet lehetővé teszi, hogy egy asztalhoz üljenek a felek.

A javaslat feltételei egy ideiglenes tűzszünetre vonatkoznak, amely mindkét fél beleegyezése esetén meghosszabbítható.

Amint a harcok szünetelnek, azonnal megkezdődnek a tárgyalások a tartós béke feltételeiről. Mind az Egyesült Államok, mind Ukrajna megígérte, hogy a lehető leghamarabb megnevezi tárgyalócsoportját.

Ami az ásványi kincsekről szóló megállapodást illeti, Donald Trump a szaúdi bejelentés után azt írta, hogy újra meghívja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házba.

Mi a helyzet a területek feladásával?

Marco Rubio külügyminiszter a dzsiddai tárgyalások előtt nyilvánvalóvá tette: Kijev kénytelen lesz kompromisszumokat kötni. Az ukrán oldal szerint az amerikaiak egyelőre nem hozták fel az oroszok által elfoglalt területek kérdését.

Amiről szintén nem esett szó, az az ukránok által áhított biztonsági garanciák.

Európa szerepe

A Politico megjegyzi, hogy ugyan az Unió megint nem kapott helyet az aszalnál a nyilatkozatban meg lettek említve.

A nyilatkozat szerint az ukránok azt szeretnék, ha „európai partnereket” vonnának be a békefolyamatba. A Poltico szerint azonban nem volt egyértelmű, hogy az amerikai fél egyetért-e ezzel a ponttal.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Keir Starmer brit miniszterelnök egyaránt sietett üdvözölni a tűzszüneti javaslatot.

Mi a következő lépés?

Keir Starmer szombaton összehívja a „hajlandók koalícióját” – olyan országokat, amelyek készek bekefenntartó csapatokat küldeni Ukrajnába. Az Egyesült Államok nem vesz részt ezeken a megbeszéléseken, mivel Trump kormánya jelezte, hogy nem lesznek amerikai katonák Ukrajnában.

Ami a háború lezárását illetti, ha az oroszok belegyeznek a tűzsszünetbe, akkor van rá esély, hogy megkezdődhetnek a béketárgyalások.

Nyitókép: Tierney L CROSS / AFP