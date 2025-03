Breaking: Ukrajna rábólintott – harmincnapos tűzszünet jöhet!

Zelenszkij is megszólalt a tárgyalások után

Az ukrán elnök Telegramon reagált a szaúd-arábiai tárgyaláson résztvevő delegáció sikerére. Zelenszkij azt írta: „a javaslatunk az amerikaiakkal való találkozóra három dolog volt: csend az égen – rakéták, bombák, nagy hatótávolságú drónok –, csend a tengeren, és valódi intézkedések a bizalom megteremtésére ebben az egész helyzetben, amelyben a diplomácia folyamatban van, mindenekelőtt a foglyok szabadon bocsátása.”

Zelenszkij szerint az amerikai fél megértette érveiket és elfogadta a javaslataikat. „A beszélgetés során elhangzott egy javaslat az amerikai fél részéről, hogy azonnal tegyük meg az első lépést, és próbáljunk meg 30 napra teljes tűzszünetet létrehozni, nemcsak a rakéták, drónok és bombák tekintetében, nemcsak a Fekete-tengeren, hanem az egész frontvonalon.

Ukrajna elfogadja ezt a javaslatot, pozitívnak tartjuk, készen állunk egy ilyen lépésre”

– írta az ukrán elnök.

Trump is reagált, Oroszország térfelén pattog a labda

Az amerikai elnök is reagált a Dzsiddában elért megállapodásra, és megismételte, hogy a labda most Oroszország térfelén van. „Most Oroszországhoz kell mennünk” – mondta Trump, hozzátéve, „Remélhetőleg Putyin elnök is beleegyezik ebbe”.

Trump azt is elárulta, hogy ő is az Oroszországba utazó tisztviselők között lesz, és megerősítette, hogy még ezen a héten megpróbálja felvenni a kapcsolat az orosz elnökkel. „Beszélni fogok Vlagyimir Putyinnal” – mondta. „Kettő kell a tangóhoz, ahogy mondani szokták”.

Nyitókép: X/AFP