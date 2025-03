Brutális számok: soha nem látott mértékben nőtt az ukrán drogpiac

A fogyasztás a legnagyobb mértékben a szintetikus kábítószerek területén nőtt:

míg Európában a szintetikus kábítószerek kereskedelme 2021 és 2023 között 0,40 ponttal nőtt, addig Ukrajnában ez az érték az elmúlt időszakban 4,50 pont.

Az elemzésben rámutatnak, hogy a probléma gyökere az, hogy általában aktív vagy korábbi kábítószer-használókat visznek a hadseregbe, akiket megfelelő orvosi vizsgálat nélkül soroznak be és függőségük fenntartásáról is gondoskodnak. A Global Initiative tanulmánya szerint a logisztikát is egyszerűen megoldják a dílerek.

Mint az elemzésből kiderül, a drogok frontvonalra szállításának számos módja van. Kis mennyiségeket postán küldenek a közeli városokba és falvakba, ahol későbbi értékesítés céljából tárolják. Nagyobb mennyiségeket gyakran önkéntesek szállítanak – néha tudtukon kívül –, amikor csomagokat és ajándékokat visznek a barátoktól és rokonoktól a katonáknak. A szervezett bűnözői csoportok pedig a magas rangú katonai és rendőrtiszteknek adott kenőpénzért biztosított védelmet kihasználva juttatják át a kábítószert a számos ellenőrző ponton. Egyre több civilt toboroznak a kereskedelembe, például taxisofőröket, akik segítenek a kábítószerek szállításában, vagy akár magukat a katonákat is, akiknek lehetnek régi barátaik, akiknek jutalékot, részesedést fizetnek az eladott kábítószerek után.

Már az online térben is árulják a kábítószert

A kábítószereket gyakran online platformok segítségével árulják, a fő terjesztési csatorna a Telegram – részletezi a tanulmány. A kábítószer-értékesítést kínáló Telegram-csatornák nevei ki vannak írva a falakra, kerítésekre és az üzletek előtt. Könnyű megtalálni ezeket a csatornákat, fizetni a kívánt termékért és megkapni a leadási pont adatait. Még panaszt is lehet tenni, ha valaki nem elégedett a kapott termékkel.

Az elemzés arra a megállapításra jut, hogy

Ukrajna uniós csatlakozása esetén az Európai Unió védtelen lenne az ukrán drogkereskedelemmel szemben,

az ezzel foglalkozó bűnözői csoportok számára új piac nyílna, és egész Európát, valamint az ukrán határ mentén lévő országokat is elárasztanák a kábítószerekkel.