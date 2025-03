Az ukrán háború után még veszélyesebb hely lesz Európa: illegális fegyverek árasztják majd el a kontinenst

Évtizedekkel a délszláv háború után Európában még mindig jelentős mennyiségű, a Nyugat-Balkánról származó illegális fegyver van jelen. A Balkáni Biztonsági Hálózat szerint az ukrajnai háború végével még ennél is sokkal több nyugati fegyver kerülhet rossz kezekbe. Ukrajnában már most virágzik az illegális fegyverkereskedelem, ami komoly veszélyforrást jelent. A Magyar Nemzet cikkében arról ír, hogy a Balkánon már a második világháború vége óta rengeteg fegyver cserél gazdát a fekete piacon, ami a jugoszláv háborút követően még inkább fellendült.

A lap a Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés kutatására hivatkozva azt írja, az ukrajnai háború után a balkáni csoportok újabb fegyverekhez juthatnak Keletről. Ráadásul, míg korábban főként kézifegyvereket és gránátokat értékesítettek a feketepiacon, központi bűnügyi ellenőrzés nélkül, mostanra már a háborúpárti országok által küldött nehézfegyverzet is elérhetővé vált.

Ha az ukrajnai fegyverek megérkeznek a Balkánra, az azért is veszélyes, mert a nyugat-balkáni régió továbbra is az illegális fegyverek egyik fő forrása az Európai Unió számára, ahogy erre az Europol a szervezett bűnözés veszélyével kapcsolatos jelentésben is figyelmeztetett.

Nyitókép: Robert C. Castel Facebook-oldala