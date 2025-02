Németország választ: ez várhat Magyarországra

Az utóbbi években a Németország és Magyarország közötti politikai viszony rendkívül feszült volt, különösen a Zöldek és az Szabad Demokraták (FDP) Magyarország-ellenes retorikája miatt. A Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Alapítvány közös felmérése szerint

2024-ben a magyarok 39 százaléka, a németek 26 százaléka tartotta jónak a két ország kapcsolatát.

Németország kancellárjelöltjei: Olaf Scholz német kancellár (SPD), Robert Habeck német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter (Zöldek), Friedrich Merz, (CDU), Alice Weidel (AfD).

Forrás: AFP

Ugyanakkor az utóbbi években egyre nagyobb törést láthatunk a magyar-német politikai kapcsolatok és a német polgárok Magyarországról alkotott képe között, hiszen a német közvélemény több kérdésben is jelentősen közeledett a magyar állásponthoz, mint például a migráció vagy éppen az ukrajnai háború megítélésen is egyre több német pozitívan tekint Orbán Viktor miniszterelnökre is.