Kiszivárogtatták az ukránok: állítólag minden fontos kérdésben Putyinnak kedvez Trump béketerve

Donald Trump amerikai elnök egyre komolyabban veszi, hogy minél előbb szeretné lezárni az orosz–ukrán háborút. Állítólag olyan elkötelezett az amerikai elnök, hogy már szinte teljesen kész is van a béketerve, amely több európai diplomatához is eljuthatott, akik azt bemutathatták az ukrán vezetőknek is – legalábbis erről a fejleményről számolt be egy részletes cikk keretében a Strana.

Az ukrán lap rögtön a cikk elején világosan leszögezte, hogy jelenleg még nem tudtak meggyőződni a terv hitelességéről, viszont a béke fontossága miatt mégis közzétették azt.

Itt vannak a békéhez vezető út legfontosabb állomásai

Már február elején telefonon beszél egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról. Ezt követően márciusban már lezajlana egy Trump, Zelenszkij és Putyin közt diplomáciai egyeztetés is.

Húsvérkor, április 20-án tűzszünet lépne életbe a frontvonal minden szakaszán.

Az ukránoknak emellett ki kellene vonulniuk Kurszk megyéből. Április végén már minden hadifoglyot elenged mindkét fél.

Május 9-én a békekonferencián bejelentenék, hogy a felek megállapodtak a békekötésben,

Ukrajna ezt követően eltörli a statáriumot és a mozgósítást.

A békeszerződés legfontosabb pontjairól

Ukrajna ennek értelmében nem csatlakozhat a NATO-hoz, ezzel együtt pedig az ország semlegességet fogad.

Ukrajna 2030-ig EU-taggá válik, sőt az unió részt vesz az ország újjáépítésében.

Ukrajna semmilyen eszközzel nem próbálja meg visszaszerezni az elvesztett területeit.

Ehhez azonban jogilag nem kell elismerniük az Oroszországi Föderáció fennhatóságát felettük.

Néhány nyugati szankciókat nagyon hamar feloldanának a felek, más szankciók feloldása azonban lassabban, akár három év alatt történne meg. A szankciók helyett pedig valószínűleg vámok lépnének életbe egyes orosz termékekre. Azt azonban kiemelték, hogy az orosz energiaforrások EU-ba történő behozatalára vonatkozó összes korlátozást feloldanák, ami Közép-Európának óriási segítség lenne gazdaságilag.

Az ukrán választásokon indulhatnak olyan pártok, melyek oroszul beszélnek, és az Oroszországgal való békés együttélésért politizálnak.