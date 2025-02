„Elképzelhetetlen, hogy az Európai Bizottság mellé álljanak” – Szijjártó megnevezte a pártot, aki sosem szúrná hátba Magyarországot

Közös cél, hogy Európa visszanyerje a versenyképességét

Szijjártó Péter érintette azt is, hogy mind a két fél azon dolgozik az Európai Parlamentben, a Patrióták Európáért frakció tagjaként, hogy a kontinens visszanyerhesse a versenyképességét, s lezárulhasson a képmutató politikák ideje végre.

Együtt dolgozunk azért, hogy szuverenitásunkat mindenki tartsa tiszteletben.

Együtt dolgozunk annak érdekében, hogy az illegális migrációt meg tudjuk állítani, illetve Brüsszel migrációpárti politikáját meg tudjuk változtatni. És együtt dolgozunk azért, hogy az európai versenyképességet ne tudják képmutató és alapvetően átideologizált energiapolitikai döntésekkel tovább rombolni” – sorolta.

Az illegális bevándorlást az Európára leselkedő egyik legsúlyosabb veszélyként jellemezte, és kifejtette, hogy

Orbán Viktor és Andrej Babis korábban együttesen akadályozták meg a kötelező migrációs kvóták bevezetését az EU-ban.

„Ennek a migráció elleni harcnak sajnos most is aktualitása van, hiszen Brüsszel rá akarja kényszeríteni a migránsokat és a migrációpárti politikát Európára. Mi pedig ennek ellenállunk, mi nemet mondunk a migrációra, és megvédjük a saját hazáinkat az illegális migrációtól és az illegális migránsoktól. Ebben a kérdésben is közösen küzdünk mint patrióták” – hangsúlyozta a miniszter.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***