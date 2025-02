„Mit látunk az X-bejegyzésen? Azt, hogy a világ egyik, ha nem a legsikeresebb kortárs írónője ünnepli Donald Trumpot. Azt a Trumpot, aki tényleg megvédi a nőket. Nem csak szavakkal és szavakban – mint a libsik – hanem tettekkel. Megvédi őket az illegális bevándorlók erőszakosságától. És megvédi a női sportot is. Hiszen a republikánus vezető rendelet adott ki, hogy csak nő versenyezhet nő ellen. Úgy tűnik, a tengerentúlon kezd tisztulni a kép. Európában viszont még mindig zavaros, és ezt tudja Rowling is, tudjuk mi is. Lesz még dolgunk, bőven. De ha Trumpnak sikerült, nekünk is sikerülni fog.”