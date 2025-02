„Miközben ő beszél háborús uszításról a cikkben. Meg dobálja a szokásos lózungokat, jelzőket: »szélsőjobb«, »oroszbarát«. Természetese mi más lenne mindenki, azok az európai emberek és pártok, amelyek nemet mondanak a független nemzetállamok felszámolására, Európa homogenizálására, bevándorlókkal való feltöltésére, és teljes gazdasági tönkretételére. De ezen persze, nem lepődünk meg.

Tulajdonképpen az egész cikken sem. »Mert a magyar társadalom nagyobb része – civil szervezetektől és szórványos politikusi akcióktól eltekintve – nem volt szolidáris az ukrán néppel, egyszer sem tiltakozott hangosan és látványosan – ellentétben például a szlovákokkal – az ellen, hogy egy kalap alá vegyék a gyilkosok mellé álló miniszterelnökkel.«

Ezt is fordítsuk le magyarra: Bármennyire is igyekeztünk három éven keresztül mi, külföldről fizetett bértollnokok tömegesen utcára vinni a magyar embereket, ezzel (is) aláaknázva a legitim magyar kormányt, ez nem sikerült. Ezek a fránya magyarok nem dőltek be a szegény, szerencsétlen ukránokkal való szolidaritásba csomagolt, valójában háborús uszításnak. Mert a nagy részük bizonyára olvas mást is a 444-en (meg persze HVG-n, Telexen, stb.) kívül.

Aki csak a FOS-ból tájékozódik, könnyen elhiheti még 3 év után is, hogy az ukrán nép szabadságharcáról van szó.

Nem pedig egy geopolitikai játszmáról, ami mellesleg még az amerikai Demokrata Párt nagystílű pénzmosási akciója is, amelyben Ukrajnán (és azóta megbukott kriptotőzsdéken, stb.) keresztül csatornázzák át az adófizetők pénzét az általuk irányított katonai-ipari komplexumhoz, meg persze saját magukhoz.

De ennek a nemzetközi hazugságnak, amelyben az Európai Unió vezető politikusai, számos ország választott kormányfői, Scholz-tól Tusk-ig mind-mind vastagon benne vannak, úgy néz ki, a Trump kormány most véget vetett. A magyarországi sameszok még folytatják az utóvédharcot. (Vagy csak el kell költeni a TEFI pénzét, amíg még van?)

De ahogy ebben az utóvédharcban a saját hazájukat pocskondiázzák, igyekeznek lejáratni, az tényleg a korábbi szintjükhöz képest is bicskanyitogató. Mert amit azt olvashattuk a cikkben és az azt népszerűsítő Facebook-posztban (amiből többet is kapott ez a cikk a 444 Facebook-oldalán), itt most már az a védekezés sem áll meg, hogy ők »csak« a magyar kormányt próbálják lejáratni, nem az országot és annak népét. Kerek perec megírta a csávó, hogy – néhány igazhitű européer és Ukrajna-fan kivételével – mi, magyarok mind alávalók vagyunk.

Mert békét akarunk. Százezrek (köztük ukrán százezrek) értelmetlen halála helyett. És nem akarjuk Európa teljes gazdasági tönkretételét. Ahelyett, hogy dobolókörökben (copyright by Ambrózy) ütnénk a háborús tamtamot, és reggeltől estig ukrán zászlót lengetnénk.”