Ugrásra készen várakozik Trump: bármikor képes lenne annektálni egy kontinensnyi országot

Egyre többen reagálnak a hírre

A Mandiner is beszámolt róla, hogy még Orbán Balázs is reagált a hírre. „Mai hír az is, hogy lemondott Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau.

Európa betege, Németország is választások elé néz, ahol szintén jobboldali fordulat van készülőben”

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Így reagált Trump

Donald Trump pedig viccesen felvetette a Truth Social közösségi oldalán, hogy Kanada 51. tagállamként csatlakozhatna az Egyesült Államokhoz.

„Számos ember Kanadában szeretne az 51. tagállam lenni. Az Egyesült Államok nem viselheti el többé a masszív kereskedelmi hiányt és támogatásokat, amelyekre Kanadának szüksége van ahhoz, hogy talpon tudjon maradni. Justin Trudeau tudta ezt, és lemondott. Amennyiben Kanada egyesülne az Egyesült Államokkal, nem lennének vámok, az adók nagyban csökkennének, és teljesen biztonságban lennének az őket folyamatosan körülvevő orosz és kínai hajók fenyegetésétől.

Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!”

– fogalmazott Trump.

***