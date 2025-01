Súlyos bizonyítékok lehetnek Magyarországon Hunter Biden ellen. Ez állhat a Rogán elleni hadjárat mögött?

Hunter Biden laptopbotrányáról

A New York Post szerint Hunter Biden 2019 áprilisában leadta laptopját egy Delaware állambeli szervizben. A számítógép-szerelő később a merevlemez tartalmát átadta az FBI-nak és Rudy Giulianinak, Donald Trump akkori ügyvédjének. Jack Maxey azt állította, hogy a merevlemezt Giulianitól kapta, és összesen 286 ezer fájlt tartalmaz, köztük emaileket, dokumentumokat, fotókat és videókat. A New York Post már 2020 októberében nyilvánosságra hozta Hunter Biden több emailjét és személyes fotóját, amelyek a lap szerint apjára nézve terhelő információkat tartalmaztak. Ezek között olyan felvételek is voltak, amelyeken Hunter Biden szexuális aktusok és drogfogyasztás közben látható.



A Washington Post szakértői alapos vizsgálatnak vetették alá a merevlemezt, és a 129 ezer emailből mindössze 22 ezer valódiságát tudták egyértelműen igazolni, manipulációra azonban nem találtak bizonyítékot. Az Egyesült Államokban különösen aktuálissá akkor vált az ügy, mikor a republikánus többségű Képviselőház prioritásként jelölte ki Hunter Biden ügyeinek kivizsgálását.