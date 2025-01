Remegnek a világ vezetői: érkezik Donald Trump és elmondta, mik a tervei

A novemberi választás óta Trump egyértelművé tette, hogy prioritás számára az izraeli túszok kiszabadítása. A Hamászt megfenyegette, hogy amennyiben a beiktatásáig nem engedik el a túszokat: „a pokol tűzét” ereszti a Közel-Keletre.

Az izraeli sajtó beszámolói szerint Trump szeretné, ha a gázai hadművelet minél hamarabb véget érne, és ezt közölte is Benjamin Netanjahuval is. A két vezető kapcsolata megromlott mióta Trump 2020-ban megbukott, és az amerikai elnök rendszeresen nyíltan támadta az izraeli miniszterelnököt. Ennek ellenére Trump várhatóan Izrael-barát politikát fog folytatni. A Kushner féle politikától való távolodást az is jelzi, hogy Trump a TIME magazinnak adott interjújában kikerülte a kérdést, hogy még mindig támogatja-e a 2020-as béketervet, amit akkor az „évszázad megállapodásának” nevezett. „Azt a megoldást támogatom, amely a békéhez vezet. Vannak más ötletek, mint a kétállami megoldás, de én azt támogatom, amely nemcsak ahhoz szükséges, hogy béke legyen, hanem hogy ez a béke időtálló legyen” – jelentette ki.

Trump egyik közel-keleti prioritása várhatóan Irán lesz. A hírek szerint Trump fontolgatja, hogy katonai csapást mérjen az iszlám köztársaság nukleáris létesítményeire, hogy így megakadályozza az atomfegyver programjuk sikerét. Az érkező elnök az Axios információi szerint támogatná Izraelt is egy ilyen csapásban.

Az Axios fehér házi forrásai szerint olyan nagy a veszélye az iráni atomfegyvernek, hogy Biden tanácsadói arról győzködik az idős elnököt, hogy előzze be Trumpot és ő hajtson végre légitámadást.

Trump több interjúban kifejezte a nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatos aggodalmait, többek között ez az oka, hogy az orosz-ukrán háborúnak is véget akar vetni. Mindeközben az Izrael elleni háborúkban és Aszad bukása után meggyengül Irán azt próbálja üzenni Amerikának, hogy készek lennének tárgyalni Trumppal. A novemberi választás óta feltűnően nagy a csend Teheránban.