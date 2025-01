Nemzethalál, gazdasági csőd, világvége: a HVG megszakértette, miért nélkülözhetetlenek a migránsok

Jelentős változás előtt áll a világ. Nagyon úgy néz ki, hogy ezt a tételmondatot nem pusztán Orbán Viktor magyar miniszterelnök tette a magáévá, hanem a HVG újságírója is. Történt ugyanis, hogy a lap egy terjedelmes cikket szentelt Donald Trump megválasztott amerikai elnök egyik legfontosabb kampányígéretének.

Ez azért is érdekes, mert azt jelzi, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy Trump – ellentétben a demokrata riválisaival – nem a levegőbe beszél, ő ugyanis egy olyan republikánus politikus, aki nagy valószínűséggel be fogja tartani a választási ígéreteit.

Érdekes vélemény

Tehát Tiszai Balázs annak rendje és módja szerint pennát ragadott és megírta, hogy mi lesz akkor, ha Trump valóban megállítja az illegális migrációt, majd kitoloncolja az országban tartózkodó illegális migránsokat. Beszédes már az elemzés címe is: „Az amerikai gazdaság sírját áshatja meg Trump, ha tényleg beváltja leghangosabb kampányígéretét.”

A szerző első érve rögtön az, hogy anyagilag igen nehezen megvalósítható célkitűzés ez.

A művelet borzasztó drága lenne”

– szögezi le az elemzés elején Tiszai, majd megállapítja, hogy nagyjából 13 millió migráns élhet az Egyesült Államokban. Legtöbbjük a legnépesebb államokban él, Kaliforniában, Texasban, Floridában és New Yorkban. „A bevándorlást egyébként propagáló szervezet számításai szerint a célként kitűzött évi egymillió deportálás 88 milliárd dollárba kerülne, ami majdnem háromszorosa a Bevándorlásügyi és Vámhatóság, illetve a Vám- és Határvédelmi Hivatal (U.S. Customs and Border Protection) 2024-es együttes költségvetésének” – fogalmazott a HVG újságírója.

A művelet azért is drága lenne az újságíró szerint, mert az új elnök bevetné a hadsereget is ehhez.

A „finom” csúsztatásról

„Becslések szerint a papírok nélkül az Egyesült Államokban tartózkodók közül 8-10 millióan lehetnek illegális munkavállalók, vagyis a teljes amerikai munkaerőpiac 5-6 százalékát teszik ki” – ez a szerző szerint éppen elegendő indok ahhoz, hogy padlóra kerüljön az amerikai gazdaság az illegális migránsok kiutasítását követően. Ezzel csak az a probléma, hogy ha elfogadjuk a szerző fenti érvelését, miszerint körülbelül 13 millió illegális migráns tartózkodik az Egyesült Államok területén,

akkor a legkedvezőbb számítások szerint is 3 millió ember munka nélkül tengeti az életét az országban, ami igencsak megterheli az adófizetők pénztárcáját.

Tény azonban, hogy ezek az emberek valóban – ha dolgoznak –, akkor elsősorban a mezőgazdaság valamely területén helyezkednek el. És a kitoloncolásuk valóban gondot okozhat a szektorban.