Milyen kedvesek: plakátokon magyarázzák a migránsoknak a trükköket, amikkel kicselezhetik Trump rendeletét (FOTÓ)

A beszámoló szerint, a közösségekben mindenki retteg, függetlenül attól, hogy milyen státuszban vannak. Egy Steve nevű férfi például édesanyja félelmeiről mesélt, aki évtizedekkel ezelőtt Mexikóból érkezett az Egyesült Államokba jobb élet reményében, de nem rendelkezik megfelelő papírokkal. Az asszony, bár régóta itt él, nem mer kilépni az utcára, attól tartva, hogy elhurcolják.

Másokat is megbénít a félelem: még azok is, akik legálisan tartózkodnak az országban, gyakran kerülik a nyilvános helyeket. Oliber, egy venezuelai férfi, aki legális munkavállalási engedéllyel rendelkezik, például azt mondta, hogy bár korábban bátran dolgozott akár késő estig, most már szinte soha nem mozdul ki otthonról – riogat tovább a brit médium.

Az egyik helyi közösségi központban felhívást helyeztek el az ajtón, amely pontos tanácsokat ad arra az esetre, ha az ICE megjelenne. Ezek a tanácsok kulcsfontosságúak a közösségek számára:

ne nyissák ki az ajtót a hatóságoknak, ha nincs bírósági végzésük, maradjanak csendben, és ne mondjanak semmit, ami felhasználható ellenük, semmit ne írjanak alá ügyvéd nélkül, készítsenek videó- és hangfelvételeket, és azonnal jelentsék az eseményeket, végül: Harcolj! keressenek egy megbízható ügyvédet, hogy megvédhessék jogaikat.

A központban a személyzet naponta ellenőrzi a környék utcáit, hogy biztosak legyenek benne, nem tartózkodik-e ott az ICE.

A Sky News tudósítása bezzeg arról nem számol be, hogy a Trump adminisztráció új intézkedéseit nagyon sok amerikai támogatja.

