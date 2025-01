Késes támadással indult az év Olaszországban

Nyitókép: Christoph Sator/picture alliance via Getty Images

Öt embert sebesített meg az a 20 éves egyiptomi férfi, aki egy szilveszteri összejövetelen kezdett késes ámokfutásba – számolt be róla a La Repubblica. A támadás a Rimini térségében található Villa Verucchióban történt.

A támadót végül a rendőrök lőtték le, és a helyszínen meghalt.

Az olasz sajtó értesülései szerint a férfi válogatás nélkül esett neki az embereknek. Először egy 18 éves fiút szúrt hátba, majd egy idős házaspárt, és egy lányt is megsebesített. A rendőrök először egy figyelmeztető lövéssel igyekeztek megállítani. A támadás sérültjei kórházba szállították. A média szerint egyikük sincs életveszélyben. Az ámokfutó indítéka egyelőre nem ismert, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt az újév idén is balhéval kezdődött több nyugat-európai országban is. Berlinben 15 rendőr és egy tűzoltó megsérült, amikor tűzijátékokkal támadtak rájuk. A berlini rendőrség legalább 390 embert tartóztatott le különböző bűncselekmények miatt.