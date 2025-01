Magyarország erős partnere akarunk lenni – osztrák szabadságpárti politikus a Mandinernek

Elfogadjuk az Európai Uniót,

de azon akarunk dolgozni, hogy az EU jobbá váljon.

Az uniós szintű problémákról beszélni, vitatkozni kell. Magyarország erős partnere akarunk lenni, mert közben látjuk, hogy milyen rosszul bánnak az országgal az EU-s szinten. Nem fogadjuk el ezt a hozzáállást: a nemzetállamokat tisztelet illeti, magyar barátainkat is. Vannak további, számunkra fontos külpolitikai témák is. Ilyen például a nemzetközi szerződések újraértékelése. Meg kell teremteni a harmadik országokba való kitoloncolások megfelelő rendszerét is.

Lassan az ukrajnai háború harmadik évfordulójához érkezünk: mit képvisel majd a várható új osztrák kormány ebben a kérdésben?

A Szabadságpárt egészen világos ebben: a lehető leggyorsabban fegyverszünetet szeretnénk, az EU-s szintű fegyverszállítások folytatása helyett. Azt hisszük, hogy Ausztria alkalmas helyszín a tárgyalások folytatására, itt vannak az ENSZ és az OECD különböző székhelyei is. Ausztria semleges, ez benne áll az alkotmányunkban is, és az FPÖ a fegyverszünetet szorgalmazza.

Megalakult Donald Trump új kormányzata Amerikában: mit képvisel ez ügyben a Szabadságpárt?

Figyeljük, ahogy Trump elkezdte megvalósítani programját. A Szabadságpárt pozitívan értékeli a fejleményeket. Trump konzervatív politikáiból mi is tanulságokat vonhatunk le. Értelmes a szándék a deregulációra, a szabályok mennyiségének csökkentésére. Ezt akarjuk mi is Ausztriában, a bürokrácia leépítését, értelmes törvények mentén. Egyetértünk abban is, hogy fel kell hagyni a woke politikákkal.

Az osztrák-magyar és EU- kapcsolatokban most van egy új konfliktus, a Modul Egyetem ügye, miután az Európai Bizottság megvonta az Erasmus-részvételt az MCC által is tulajdonolt osztrák egyetemtől. Mit gondol erről?

Elfogadhatatlan, ahogy az uniós intézmények Magyarországgal bánnak. Kérdést intéztünk az osztrák oktatási miniszterhez, hogy miért vonták meg az Erasmus programot a Modultól. Azt látjuk, ez nem más, mint egy politikailag motivált döntés:

Magyarországnak akarnak ártani, de közben egyetemi diákoknak ártanak, ezt abszolút igazságtalanságnak tartom.

Fel is lépünk ellene. Először politikailag, továbbá pedig az oktatási minisztérium felelős a kérdésben. A magyar-osztrák baráti csoport elnökeként is fontosnak tartom, hogy mihamarabb jó megoldást találjunk a konfliktusra, hogy ezt az igazságtalanságot megszüntessük.