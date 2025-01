Ceglédi: Brüsszel ebben az öt évben se nagyon azt fogja tolni, ami nekem tetszetős

Egy jobbra tolódott Európa kilátásai címmel közölt írást szombaton a Népszava, melyben többek között azzal foglalkoztak, hogy a zöld fordulat vívmányait, amelyek korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének védjegyei voltak, most felhígítanák a versenyképesség nevében. Míg a költségvetés és védelem terén még kitart a közép, a szélsőjobbnak is nőhet a befolyása.

Erre reagált közösségi oldalán Ceglédi Zoltán. Úgy fogalmazott, „ez alapján az EU döntéshozatali súlypontja úgy mozdult el jobbra, hogy Orbánhoz csak a politika tartalma közeledett, de a karantén korlátját keményen belenyomták,

politikai amnesztia nem jutott ki neki”

– hívta fel a figyelmet.

A politológus azzal folytatta, hogy továbbra sem szereti magyarként ezt a pozíciót. „Jobb híján annak tudok drukkolni, hogy csillapodjon annyira az orosz-ukrán háború, hogy összeállhatnak az ECR-ral, együtt meggyőzik a Néppártot, hogy még többet boltoljanak velük, és Magyarország csinál egy csendes ultit a pénzekkel. Ezt magyar polgárként tudnám kábé szeretni” – húzta alá.

Majd arra is kitért, hogy „ez valami egészen öngyilkos pozíció, sikertelen nemzeti kormányok címkéjeként, fuldokolva ebben az IDIÓTA generálszószban, hogy »centristák«”. „Hogy nőne be az orra lika annak is, aki először kitalálta, hogy mondják ezt a liberális helyett” – fűzte hozzá.

Szóval »Brüsszel« ebben az öt évben se nagyon azt fogja tolni, ami nekem tetszetős”

– szögezte le Ceglédi Zoltán.

