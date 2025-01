Bonyolítja a dolgokat, hogy török nézőpontból Szíria uralásának legfontosabb célja az őket fenyegető kurd szeparatizmus semlegesítése a határ szíriai oldalán berendezkedett kurd entitás felszámolásával. Több összetűzésre is sor került a szíriai török proxymilícia és a helyi kurd fegyveres szervezet között, de Erdogan kezét megköti, hogy utóbbiak egyelőre de facto amerikai védelem alatt állnak. Ugyanis még évekkel ezelőtt mintegy kétezer amerikai katona települt az országba az Iszlám Állam elleni harcra, amelyhez Washingtonban a kurdokat szemelték ki szíriai szövetségesként. Trump 2019-ben egyszer már ki akarta vonni ezeket az erőket, de akkor a bürokráciája megakadályozta ebben. Erdogan most azt reméli, hogy a Fehér Házba visszatért Trump végrehajtja a korábban elszabotált döntését és ezáltal szabad kezet ad neki Szíriában. Ebben azonban nem lehet biztos, így odahaza óvatos párbeszédbe kezdett a kurdok képviseletével.

A szíriai amerikai jelenlét jövője attól is függ, hogy az miként illeszkedik Trump tágabb regionális elképzeléseibe. Ez alapvetően az Iránhoz való viszonyulást jelenti, az Irán-kérdést pedig az új adminisztráció – csakúgy, mint Ukrajna sorsát – a globális erőviszonyok felől nézi. Az Egyesült Államok régóta csökkenteni akarja közel-keleti katonai kitettségét. Trump várhatóan igyekszik terheket átpakolni azon regionális szövetségeseire, akik ellensúlyt tudnak képezni Iránnal szemben. Ezt célozták az első ciklus alatt az Ábrahám-egyezmények és emiatt fog Washington komoly energiákat fektetni az Izrael és Szaúd-Arábia közötti mihamarabbi normalizációba. (Ha Trump Erdoganban partnert és nem bajkeverőt lát, akkor a Szíria átfordításával kulcspozícióba került Törökország is részese lehet ennek az amerikai stratégiának.) Mindebből az is következik, hogy Trump nem akar háborúba bonyolódni kezdeni a Közel-Keleten, ezért Irán elleni amerikai katonai akció ugyan nem kizárt, de nem is valószínű. Pár fokkal reálisabb, hogy támogasson egy az iráni atomprogram elleni izraeli támadást, de messze nem garantált ez sem. Hogy miért? Mert Washington számára ugyan a zsidó állam fontosabb Ukrajnánál, de az »America First« elve még Izraelre is vonatkozik. A zsidó állam Gázában és Libanonban várhatóan szabad kezet kap: az új adminisztráció például eltörli a Bidenék által bizonyos fegyverekre bevezetett export-korlátozásokat vagy szankciókat léptet életbe a Netanjahuval szemben vádat emelő nemzetközi büntetőbíróság ellen. A palesztin dossziét az új adminisztráció gyakorlatilag elsüllyeszti és a »kétállami megoldást« célzó nyomásgyakorlással szemben a zsidó államot diplomáciai védelemben részesíti. Nagyarányú eszkalációval, így például amerikai bevonódással és szárnyaló világpiaci olajárakkal fenyegető, Irán elleni katonai konfliktusra vonatkozó biankó csekket azonban Izraelnek sem akar adni. Trump célja az atomprogram felszámolása és Iránnak az orosz-kínai tengelyről való leválasztása, de semmiképp nem a rezsimváltás lesz.