A politika bekebelezte a futballt, Kubatov pedig „párttitkár” – jól elorbánozgat a Frankfurter Rundschau az Eintracht-Fradi meccs apropóján

„Hidegindítás a Fradinak” címmel kommentálja a Frankfurter Rundschau hasábjain Thomas Kilchenstein a ma esti Eintracht Frankfurt-Ferencváros futballmérkőzést. Kilchenstein ugyan a cikk jó részében a „Ferencvaros Budapost” (sic!) keretével foglalkozik, ám – fősodratú német lapról lévén szó – az obligát orbánozás sem maradhat ki egy Magyarországhoz bármilyen módon kapcsolódó írásból.

A publicista leírja a Fradiról, hogy ők a magyar bajnokság második helyén állnak a Puskás Akadémia mögött, amely szerintük „az FC Székesfehérvár másodcsapata”. (2012 óta egyébként nem az, az „FC Székesfehérvárt” pedig 2023 óta Fehérvár FC-nek hívják.) A Fradiról ezután a Puskás Akadémiára terelődik a szó, amely

Felcsútról, Orbán Viktor magyar elnök (sic!) szülőfalujából származik, aki futballrajongó és különösen rajta tartja a szemét országa sportcégérein”.

Kilchenstein kifejti azt is, hogy „Magyarországon a futballt amúgy is szívesen kebelezi be a politika”, erre pedig az a bizonyítéka, hogy 2011 óta Kubatov Gábor, „Orbán nemzeti konzervatív Fidesz pártjának párttitkára” a Fradi-elnök. (Kubatov Gábor a Fideszben pártigazgató, párttitkárai az MSZMP-nek voltak.) Megemlíti, hogy a Fradinak „sok év óta problémája van a rajongóival és rajongói klubjaival, akiket erőszakra való hajlamuk és szélsőjobboldali álláspontokhoz való közelségük miatt félnek”.

Az írás végén a publicista még a Ferencváros névadó kerületéről is mond néhány keresetlen szót: szerintük a Fradi „meccsgyakorlat nélkül” érkezik Frankfurtba,

a budapesti IX. kerület pedig „nem a legjobb cím a fővárosban”.

Nyitókép: Ferencvárosi TC/Facebook Micheller Szilvia